Verklaring burgemeester Lieke Sievers n.a.v. onaangekondigde demonstratie KOZP

Vandaag tijdens de markt in Volendam heeft KOZP met een aantal mensen een onaangekondigde demonstratie gehouden. BOA’s en politie hebben aangezegd dat de demonstratie moest worden beëindigd. De demonstranten zijn hierop onder begeleiding van de politie vertrokken. Tijdens de demonstratie zijn de actievoerders belaagd. Iedereen mag een mening hebben en die uiten, binnen de grenzen van onze rechtsstaat. En dat binnen de afgesproken spelregels. Zonder aankondiging demonstreren mag niet, bedreigen en belagen ook niet.

Foto social media

In een tijd van Covid-problemen, toepassing van allerlei maatregelen, korte lontjes en donkere dagen, is het bewaren van de rust, vrede en veiligheid voor iedereen een enorme uitdaging.

Alleen door ons met elkaar aan recht en redelijkheid te houden is vrijheid voor iedereen mogelijk, kan en mag iedereen zijn wie of wat hij/zij is. Respect en verdraagzaamheid zijn essentieel voor het gewoon met elkaar samen leven. Daar hebben we iedereen voor nodig, juist nu. Daar kan de overheid, de gemeente, de politie of de BOA’s niet alleen voor zorgen, daar hebben we als mensen allemaal een rol.

Het is het allermoeilijkste om te proberen in een tijd waarin we het allemaal lastig hebben, toch naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten en begrip te hebben. Of het nou gaat om meningen voor of tegen iets, of om rekening met elkaar houden in buurten en wijken. De meeste mensen doen dat gelukkig ook.

De winter is nog lang, de maatregelen nog niet over, dus de druk op ons allemaal blijft. Dat voelen we ook allemaal. Van spanning, narigheid en excessen wordt niemand beter. En daarmee haalt ook niemand zijn of haar gelijk. Daar wordt niemand gelukkig van. We moeten ons nuchtere verstand blijven gebruiken. Help daarom elkaar om deze tijd in alle opzichten gezond door te komen.