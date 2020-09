Verkoeling zoeken op nazomerdag

Dinsdag was het stralend zomers weer. Het kwik ging richting de 30 graden. En dat was een record bij het begin van de herfst. De zwembaden speelden erop in en waren speciaal voor deze nazomerdag open.

Zowel De Waterdam als het Slobbeland konden veel badgasten verwelkomen. Ook het strandje bij het Marinapark was in trek. Menigeen zocht hier verkoeling met een duik in het Markermeer, om te genieten van het fraaie uitzicht of om te bakken onder de zon.