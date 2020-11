‘Kwalijk dat ze hun handen van deze zaak afhaalden’

Verslagenheid door vochtprobleem

Tijdens een hittegolf van afgelopen zomer voerden bewoners van nieuw opgeleverde huizen op de Broeckgouw vele liters vocht af. In het voorjaar betrok men de woningen. De woonvreugde verging de kersverse huiseigenaren toen bijvoorbeeld op kledingstukken schimmel bleek te zitten na een hittegolf in augustus. Men zocht contact met het verantwoordelijke ‘Koopmans Bouwgroep’, dat niet direct klaarstond om te reageren. Na onderzoek bleek dat (onder meer) achtergebleven bouwvocht de problemen veroorzaakte. Niet alle bewoners vertrouwen erop dat hiermee de kous af is.

Door Laurens Tol

Peter Bond en vriendin Maaike trokken afgelopen lente in hun nieuwe woning aan de Texelstroom. Inmiddels hebben zij geen last meer van overtollig vocht. Maar toen in augustus de temperatuur in het land de dertig graden bereikte, was dat anders. ,,Veel mensen in deze nieuwe buurt voelden toen een super klam gevoel in huis. Wij kochten een vochtmetertje en zetten deze op de vochtigste kamer neer. Deze gaf tussen de zeventig en vijfenzeventig procent vochtigheid aan, dat is erg hoog. Nu blijft de meter rond de vijftig schommelen. Al sinds het minder warm werd. De vochtigheid is nu gelukkig op het ideale niveau”, vertelt Peter.