Klaas Mooijer herinnert aangrijpende oorlogsverhalen ouders (Deel 1)

Vetgemeste varkens, vijandelijk vuur en vermoorde vrienden

In het kader van 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog stuitte de Nivo-redactie op een bijzonder verhaal. Het echtpaar Sijmen Mooijer ‘Schimmel’ en zijn vrouw Gaartje Veerman ‘Pelk’ is inmiddels op respectabele leeftijd overleden, maar zoon Klaas (73) herinnert zich de verhalen van zijn ouders als de dag van gisteren. ,,Mijn vader en moeder kenden een aantal enerverende jaren tijdens de bezetting en ik denk dat dit een mooi moment is om deze verhalen eens te documenteren.” De gebeurtenissen lopen uiteen van vechten in het Nederlandse leger en het verbergen van onderduikers, tot goed contact met een Duitse commandant en het verliezen van een dierbare vriend uit het verzet. Deze week het eerste van twee delen. ,,Er gebeurde in Volendam meer dan men denkt…”

Door Kevin Mooijer

Het indrukwekkende oorlogsverhaal begon voor de ouders van Klaas in mei 1940 tijdens het beruchte gevecht op de Grebbeberg. ,,Mijn vader Sijmen vertrok op 21-jarige leeftijd met zijn regiment infanterie richting Rhenen om zich op te maken voor de agressieve aanval van de Duitsers. Ze wisten van te voren dat het een kansloze strijd zou worden.” Onderdeel van ditzelfde regiment was Sijmens goede vriend Nico Jonk uit de Beemster. ,,Samen vochten ze drie dagen lang een kansloze strijd tegen de nazi’s. Na het verlies keerden er maar weinig terug van het regiment.” Zowel Sijmen als Nico verloren tijdens het kansloze gevecht veel vrienden. Vooral Nico zou het hier heel moeilijk mee krijgen.

,,Samen keerden ze te voet terug richting huis. Vader kwam terug naar zijn vrouw, zocht weer werk en ging verder met zijn leven. Nico bewandelde een ander pad. Hij kon het verlies van zijn kameraden niet van zich afzetten en besloot zich bij het verzet aan te sluiten. Hij was vastberaden zoveel mogelijk Duitsers terug te pakken voor wat ze hem en zijn medesoldaten hadden aangedaan.”