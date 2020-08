Klaas Mooijer herinnert aangrijpende oorlogsverhalen ouders (II)

Vetgemeste varkens, vijandelijk vuur en vermoorde vrienden

In het kader van 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog stuitte de Nivo-redactie op een bijzonder verhaal. Het echtpaar Sijmen Mooijer ‘Schimmel’ en zijn vrouw Gaartje Veerman ‘Pelk’ is inmiddels op respectabele leeftijd overleden, maar zoon Klaas (73) herinnert zich de verhalen van zijn ouders als de dag van gisteren. ,,Mijn vader en moeder kenden een aantal enerverende jaren tijdens de bezetting en ik denk dat dit een mooi moment is om deze verhalen eens te documenteren.” De gebeurtenissen lopen uiteen van vechten in het Nederlandse leger en het verbergen van onderduikers, tot goed contact met een Duitse commandant en het verliezen van een dierbare vriend uit het verzet. Deze week het tweede en laatste deel. ,,Er gebeurde in Volendam meer dan men denkt…”

Door Kevin Mooijer

Op een zekere dag vond een razzia plaats, die nog meer ongelegen kwam dan gebruikelijk. ,,Oom Klaas, een broer van mijn moeder, werd opgepakt door de Duitsers. Moeder had oom Bertus vanwege de razzia net in de viskaar verstopt toen ze bekend werd met de situatie van haar gearresteerde broer Klaas. Haar broer bevond zich op dat moment nog in Volendam, dus moeder zette alles op alles om hem te helpen. Ze haastte zich naar een Duitse vrouw die met een Volendammer ome getrouwd was, om haar hulp als vertaler te vragen. De vrouw ging direct met haar dorpsgenote mee en samen vertrokken ze richting de Duitsers. Moeder had een verhaal bedacht waarin haar broer Klaas van levensbelang was voor de lokale bevolking omdat hij de enige zou zijn die brood bakte voor een grote groep inwoners.”

Foto: Sijmen staande op het fort.