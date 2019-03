Vier hofjes van het Marinapark zijn nu herbestraat

In november is gestart met het ophogen en herbestraten van de hofjes van het Marinapark. Hierbij werden gelijktijdig de leidingen en rioleringsbuizen omhoog gehaald. Het terrein rond het Roompot vakantiepark was enorm verzakt en zodoende moesten grote hoeveelheden zand aangevoerd worden voor het ophogen.

Een paar duizend kuub zand is voor het herbestraten aangevoerd. Het bestraten is uitgevoerd door stratenmakerbedrijf Van der Gracht. In tussenpozen moest dit werk uitgevoerd worden. Aan elk van de vier hofjes was ongeveer vier weken werk om het herbestraten uit te voeren. Het achterste hofje (nabij het sluisje van de Hoogedijk) moest liefst 90 cm opgehoogd worden. Maandag werd de laatste hand gelegd aan het bestraten van het hofje nabij het hoofdgebouw.