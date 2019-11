Vier jubilarissen en vier vutters bij HSB Bouw

Twee keer per jaar organiseert HSB Bouw een gezellig samenzijn in Paviljoen Smit Bokkum voor de jubilarissen en vutters van de bouwonderneming. Door de directieleden André Vos, Camiel Honselaar en Nico Klouwer werden vrijdag vier jubilarissen gehuldigd, namelijk Heinse Droog (ontwikkelingsmanager), Richard Theune (onderhoudsmonteur) en Alie Smit-Kwakman (koffiedame), die 12,5 jaar in het bedrijf werkzaam zijn.

Timmerman Theo Schilder vierde op 19-9-2019 zijn 25 jarig jubileum. Verder werd afscheid genomen van vier medewerkers. Op 1-1-2020 kunnen Wim de Boer (timmerman en 49 jaar in dienst), Jaap Molenaar (medewerker Materieeldienst, 20 jaar in dienst), Trijn Schilder (koffiedame, 13 jaar in dienst) van hun pensioen gaan genieten en op 1-11-2019 ging Willem Beets (voorman metselploeg) na bijna 50 jaar in dienst te zijn geweest bij HSB met pensioen.