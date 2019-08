Groot Afbouw staat komende zaterdag stil bij mijlpaal en nodigt publiek uit

Vijftigjarig jubileum in nieuw pand

In 1968 opende één van Nederlands eerste totaal afbouwbedrijven haar deuren in Volendam. De nieuwste speler op de markt deed dat onder de naam Groot en Koning. Op verschillende plaatsen in het gloednieuwe kantoor aan de Bellstraat te Volendam valt nog eerbetoon aan die tijd terug te vinden. ,,Vorig jaar bestond het bedrijf vijftig jaar en daar zijn we enorm trots op”, vertelt mede-eigenaar Jack Jonk. ,,We hebben de viering van ons jubileum een jaartje uit moeten stellen om het in ons nieuwe pand te kunnen vieren. Nu heeft iedereen gelijk de mogelijkheid om de nieuwe locatie te komen bezichtigen. Iedereen is welkom om een hapje en een drankje te komen halen!” De jubileumviering vindt komende zaterdag plaats, tussen 10.00 en 15.00 uur, op het nieuwe bezoekadres: Bellstraat 2 te Volendam.

Door Kevin Mooijer

In 2015 werd Groot Afbouw en het zusterbedrijf GBM Bouwmaterialen overgenomen door Jack Jonk, Paul Machielsen en Marco Zwarthoed. ,,Zoals ieder bedrijf dat werkzaam is in de bouwsector, hebben ook wij een moeilijk periode gekend tijdens de crisis”, steekt Paul Machielsen van wal. ,,Inmiddels zitten we gelukkig weer in de lift en zijn we weer aan het groeien.” Naast het nieuwe kantoor en magazijn heeft de organisatie ook het wagenpark compleet vernieuwd en zijn er een aantal nieuwe werknemers aangenomen.

Na 25 jaar hebben Groot Afbouw en GBM Bouwmaterialen afscheid genomen van het pand aan de Julianaweg. ,,Wij hebben altijd de ambitie gehad om een eigen pand te kopen. Dus toen het nieuwe pand op de markt kwam, hebben we niet lang getwijfeld. We zijn hartstikke blij met de nieuwe, prachtige locatie”, aldus Marco Zwarthoed. Het kantoor bevindt zich aan de Bellstraat en het magazijn – en tevens de GBM Bouwmaterialen afhaallocatie – bevindt zich aan de achterzijde in de Wattstraat.

Ondanks alle vernieuwingen blijft Groot Afbouw met beide benen op de grond staan en worden alle relaties gekoesterd. ,,We hebben opdrachtgevers en relaties waarmee we al meer dan dertig jaar grootschalige projecten realiseren.” Het fraaie bedrijf staat in de bouwwereld niet voor niets bekend als betrouwbare organisatie.

Groot Afbouw is een veelzijdige organisatie die verschillende bouwdisciplines aanbiedt. ,,We leveren sinds jaar en dag stuc- en spuitwerk, zandcement dekvloeren, tegelzetwerk, gevelisolatie en gipsblokkenbouw. In al deze vakgebieden hebben we teams met eigen mensen. De afgelopen jaren hebben we de afbouw van vele kantoorpanden, woonwijken, winkelcentra, maar ook kleinschalige projecten voltooid. Onlangs hebben we ons assortiment uitgebreid met een nieuwe bouwdiscipline. We mogen onszelf sinds kort specialist noemen in akoestiek.”

Groot Acoustics is de nieuwste aanwinst van Groot afbouw. ,,Met Groot Acoustics maken we ruimtes – of dit nu woningen, kantoorpanden, horecagelegenheden, winkels of iets anders zijn – geschikt om aangenaam te wonen en werken. ,,We zorgen dat omgevingsgeluid nauwelijks tot niet meer hoorbaar is . Deze systemen zijn overal toepasbaar en kunnen geleverd worden in vrijwel elke gewenste kleur. We krijgen steeds vaker vragen over het voorkomen of tegengaan van geluidshinder. Zo is het balletje gaan rollen voor Groot Acoustics. Het duurde niet lang voor de jongste telg onderdeel was van onze totaal afbouw organisatie. Inmiddels hebben we al meerdere projecten gerealiseerd zowel in woningen als kantoor- en horecagelegenheden.”

GBM Bouwmaterialen voorziet vakmensen van alle benodigde materialen die gebruikt worden voor de totaal afbouw. ,,In ons nieuwe magazijn aan de Wattstraat hebben we enorm veel materialen op voorraad voor bijna alle onderdelen die in de afbouw benodigd zijn. We proberen iedereen tot dienst te zijn door een groot assortiment aan te bieden en altijd veel op voorraad te houden.”

Het nieuwe onderkomen van Groot Afbouw en GBM Bouwmaterialen gaat gepaard met groei van het bedrijf. ,,Het afgelopen jaar hebben we weer een behoorlijk aantal nieuwe enthousiaste, jonge medewerkers mogen verwelkomen”, vertelt Jack Jonk. ,,We zijn heel blij dat de jeugd weer voor de bouw kiest. Dat is de afgelopen jaren wel even anders geweest. Reden dat jongeren weer voor Groot Afbouw kiezen, is omdat wij ook een erkend leerbedrijf zijn voor zowel de stukadoor als voor de tegelzetters.”

,,Nu we weer in de lift zitten na de crisis, is het weer mogelijk om uit te breiden.” Naast eigen personeel voorziet Groot Afbouw ook veel ZZP’ers van werk. Dagelijks werkt een team van 80 tot 120 medewerkers – eigen personeel en ZZP’ers – voor het bedrijf. Een flink contrast met waar het 51 jaar geleden met een klein team allemaal begon. Alles lijkt Groot Afbouw en GBM Bouwmaterialen voor de wind te gaan. Een nieuw kantoor, een nieuw magazijn, een nieuw wagenpark, nieuwe medewerkers en de wil om verder te groeien. ,,We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet!”, sluiten de heren af.