Vincentiuskerk rood verlicht vanwege Red Wednesday en Sinterklaas

Meteen na de intocht van Sint Nicolaas werd de voorgevel en toren van de Sint Vincentiuskerk ’s avonds en ’s nachts met rood licht beschenen. In de kerk is tot 5 december de tijdelijke resident van de Goedheiligman gevestigd.

Op woensdag 25 november (Red Wednesday) was de rode verlichting speciaal omdat er aandacht besteed wordt aan de vervolging van christenen over de hele wereld. Daarom deze Red Wednesday: een oproep om van onze vrijheid van godsdienst gebruik te maken om via Kerk in Nood of andere organisaties (bijvoorbeeld Open Doors) vervolgde christenen te steunen, met praktische hulp, meeleven (bijv. door via de website van Kerk in Nood het e-boek ‘Gevangen om hun geloof’ te bestellen, of verdere informatie te lezen via www.redwednesday.nl).