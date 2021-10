Vincentiusschool wordt… De Aventurijn

Onder grote belangstelling is de nieuwe naam van de naar de Willem Tholenstraat verhuisde Vincentiusschool onthuld. De leerkrachten vormden een rij met letters en zo zag De Aventurijn het levenslicht.

,,Het is een steen, die kalmerend werkt en empathisch vermogen stimuleert”, sprak directeur Evert Kroon. Ook wethouder Vincent Tuijp had lovende woorden. ,,Een mooie naam voor een school en gebouw waar we trots op mogen zijn.”

Aansluitend werd het kunstwerk van Angelique van den Hogen – de nieuwe school met daarin verwerkt het oude gebouw – onthuld.