Vishandel De Spijker nu in een compleet nieuwe winkel

Dinsdag vond de feestelijke opening plaats van Vishandel De Spijker. Op een toplocatie is de viszaak nu in een compleet nieuwe winkel gekomen, direct naast de entree van Dirk van den Broek. Al 35 jaar had de familie Jonk een viskraam in de supermarkt.

Na maanden van hard werken kon dinsdag Vishandel De Spijker haar deuren openen. Het resultaat is verbluffend mooi geworden. Na 35 jaar in een kraam of viskar gewerkt te hebben is er nu alle ruimte in een fraaie en ruim ingerichte viswinkel.

Het assortiment is fiks uitgebreid. Naast een grote keuze verse vis, zijn er talloze visspecialiteiten, zoals pasta’s, vis in marinades, salades, wokschotels, sushi, Poké bowl gerechten en maaltijden.