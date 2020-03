Visnet om de schroef van de VD104

Dinsdagochtend had visserman Toppie Schilder averij aan zijn viskotter, de VD104. Hiermee werd naar de grote hijstakel van Motorenrevisie en Scheepsreparatie Willem Prins gevaren in de haven om de schade te herstellen.

Aan de achterkant werd de stalen botter omhoog gehesen, zodat de schroef boven water uit kwam. Zo kon “Toppie” goed bij de schroef komen, waar een visnet omheen zat. Met een zaag en tang was de visserman in de weer om het kapotte net te verwijderen. Vanaf de havenkade werd het herstelwerk gevolgd door enkele belangstellenden.

De schade viel gelukkig erg mee en een klein uurtje was men bezig om de schroef weer vrij te maken van het net. Later kon “Toppie” met de viskotter weer zijn vaste ligplaats in de haven opzoeken.