‘Er is meer voedsel voor de aal, snoekbaars, en soortgelijke formaten’

Visstanden IJsselmeer na jaren eindelijk weer positief

Na jaren van negatieve visstanden blijkt het water van het IJsselmeer eindelijk weer vol leven te zitten. ,,We zagen onze toekomst als vissers somber in, maar nu zit er weer zoveel vis dat je over het water heen kunt lopen”, doelt Ger Loege Schilder op het met vis gevulde IJsselmeer. Terwijl de gebroeders Loege van de VD64 hun visfuiken vakkundig aan het oplappen zijn, vertellen ze over het wel en wee van het vissersbestaan in deze tijd. ,,Niet alleen de populatie van de aal en bijvoorbeeld de blankvoorn is toegenomen, maar we hebben ook nog nooit zoveel snoekbaars gevangen als in 2019. En dat ondanks de strenge regels waar we ons als vissers aan te houden hebben.”

Door Kevin Mooijer

,,De afgelopen drie jaar heeft een enorme stijging van de visstand in het IJsselmeer plaatsgevonden”, vertelt Patrick Loege Schilder. ,,Dit heeft met verschillende factoren te maken. Wij vermoeden dat de belangrijkste factor de komst van de riviergrondel is. Deze vis vindt zijn oorsprong in het Oostblok en heeft inmiddels zijn weg naar het IJsselmeer gevonden. Het zwemt er echt vol van en het wordt gegeten door de vissen die wij vangen. Er is dus meer voedsel voor de aal, snoekbaars, en soortgelijke formaten. Daarnaast speelt de hoeveelheid regen die de afgelopen maanden boven het IJsselmeer is gevallen natuurlijk ook een rol. Het leven op zee bloeit natuurlijk op van veel regenval, dus dat heeft zeker een rol gespeeld in het aansterken van de visstand.”

Jaarlijks merken de ervaren vissers een flinke toename van verschillende vissoorten in hun fuiken. ,,We vissen op alle formaten aal, op snoekbaars, rode baars, blankvoorn brasem, snoek en karper. Daarnaast zijn we begin 2019 begonnen met krab vissen. Die beesten knippen alles kapot, daarom zijn we dagelijks bezig met het repareren van al die netten.” Het grootste verschil dat de broers gemerkt hebben ten opzichte van voorgaande jaren zit hem echter niet in krabben, maar in de snoekbaars. ,,We hebben nooit eerder zoveel snoekbaars gevangen als dit jaar.”

Toch staat de groei van de visstanden niet alleen maar voor positieve ontwikkelingen voor vissers. ,,Het probleem is dat, ondanks de groei in visstanden, de regelgeving niet is versoepeld. We hebben dus nog steeds met limieten te maken die gebaseerd zijn op lege wateren. De regelgeving staat niet meer in verhouding tot de vispopulaties in het IJsselmeer.”

Jaarlijks vissen de Loeges van 1 mei tot 1 september op aal en van 1 juli tot 15 maart op schubvis. ,,Schubvis omvat alle andere soorten waar we naast aal op vissen. We zijn wat het vangstseizoen betreft dus zeer beperkt. Daarnaast hebben we voor ieder soort vis met vangstlimieten te maken. Logisch natuurlijk, maar wanneer de visstanden groeien, zou de regelgeving daarin mee moeten bewegen.”

Jarenlang hebben de heren getwijfeld aan hun bestaan als visser. ,,Het zag er een tijd lang niet goed uit. We waren ons vertrouwen in het ministerie – dat over de regelgeving gaat – en de toekomst van dit mooie beroep kwijt. Om meer inkomsten te genereren zijn we ons daarom gaan richten op krab vissen. Daar is een goede markt voor in Nederland. Daarnaast werken we buiten het seizoen in andere branches, maar nu gaat het voorzichtig weer de goede kant op. Het eerste gesprek met het ministerie over de toekomst van de visserij is inmiddels achter de rug. In februari gaan we voor de tweede keer rond de tafel. We moeten zeggen dat we de toekomst, na het eerste gesprek, weer positief tegemoet zien. Hopelijk gaat het binnenkort weer lonen om visserman te zijn.”