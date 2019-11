Vlaggen uit bij de Springplank vanwege Sintbezoek

Donderdag bracht Sint Nicolaas met een tiental Pieten een bezoek aan De Springplank. Aan het hekwerk rond het schoolplein waren Hollandse vlaggen bevestigd om de Goedheiligman te verwelkomen.

Omdat het plensde van de regen stapten de Sint en Pieten snel naar binnen waar ze werden toegesproken door directeur Freek Steur. Sint Nicolaas nam plaats op zijn zetel en door de leerlingen van alle groepen werden op het podium liedjes gezongen. De kinderen hadden petjes op met hun naam erop geschreven. Dat was wel gemakkelijk voor de Sint. Mede door het regenachtige weer was Sinterklaas bij het laatste lied dat gezongen werd in slaap gevallen.

Toen “Sinterklaas kapoentje” werd gezongen om hem wakker te krijgen ging de Kindervriend slaapwandelen. Door de Pieten werd hij begeleid, zodat Sint Nicolaas niet naar buiten zou lopen. Maar gelukkig kwam alles op z’n pootjes terecht.