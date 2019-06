Vlam in de pan op de Boezelgracht

Donderdag om 19.21 uur ging het alarm af in de brandweerkazerne. Met grote snelheid werd uitgerukt naar een hoekwoning op de Boezelgracht, waar brand in de keuken was ontstaan. In recordtijd waren de brandweermensen ter plaatse. Door kordaat optreden werd de brand geblust.

Er was vlam in de pan ontstaan en de ‘veroorzakers’ van het vuur werden door de brandweerlieden naar buiten gehaald en op het achtererf gelegd. Al snel kon het sein ‘brand meester’ gegeven worden. Met enkele politieauto’s, twee brandweerwagens en de hoogwerker van de Brandweer Purmerend was men uitgerukt.

Het was een drukte van belang op de Boezelgracht in deze kinderrijke buurt. Door de politie werden de vele belangstellenden die uitgelopen waren, op afstand gehouden. Gelukkig waren er geen gewonden bij deze keukenbrand en was er alleen materiële schade.