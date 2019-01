Vloerplaten worden gelegd voor het Huis van CarMar

De bouw van het Huis van CarMar in De Broeckgouw is in volle gang. Op maandag 3 december is de eerste paal geslagen voor dit (t)huis voor 16 jong-volwassenen met een handicap. Het funderingswerk wordt nu afgerond. Maandag en dinsdag zijn met een hijskraan van Mick Kraanverhuur de betonnen vloerplaten gelegd.

Door Van den Hogen Bouwbedrijven wordt het Huis van CarMar gebouwd. Bij de bouwlocatie is ook een groot bouwbord geplaatst. Om dit huis te realiseren worden diverse inzamelingsacties ondernomen. Ook kan men obligaties kopen of lid worden van de “Club van CarMar” om zo de bouw mogelijk te maken. Er is nog veel geld nodig. Als alles volgens planning verloopt kan het Huis van CarMar rond december geopend worden.