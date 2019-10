‘We kunnen er kort over zijn: als kerk zijn wij de band met de mensen kwijtgeraakt’

Vloggende kapelaan Goos wil band op bouwen

Kapelaan Anton Goos (34) is begonnen met vloggen. In zijn YouTube-video’s laat hij bijvoorbeeld zien hoe je een taart en pizza bakt. Verder doet hij verslag van reizen die hij maakt. De video’s worden tot nu toe goed bekeken. Volgers van de kapelaan mogen ook onderwerpen aandragen voor toekomstige vlogs. De mogelijkheid bestaat dat Goos het in zijn komende video’s tevens gaat hebben over kerk-inhoudelijke zaken. Wie van de jongeren weet bijvoorbeeld nog waar alle rituelen in de mis toe dienen?

Door Laurens Tol

Afgelopen zomer is Goos officieel gestart met video’s maken. Jongeren waar de kapelaan mee in contact is via Snapchat, brachten hem op dit idee.

Zij waren benieuwd naar wat Goos zoal doet tijdens een vakantie. ,,’Kapelaan, weet je wat u eens moet doen? U moet een keer gaan vloggen!’, stelden meerdere jongeren voor. Ik dacht: weet je, ik ga het gewoon eens doen. Het idee vond ik wel leuk. Mijn eerste video was een reisverslag. In de auto zette ik mijn telefoon in de houder en voordat ik wegreed, heb ik de camera aangezet. Ik begon te vertellen dat ik op vakantie ging naar Birmingham in Engeland”, vertelt Goos.

‘Viewers’

Toen de vakantie ten einde was, waren verschillende ‘snappers’ benieuwd of de kapelaan door zou gaan met vloggen. ,,Ik zag daar wel wat in. Elke dag video’s maken, zou ik niet trekken. Maar af en toe moet kunnen lukken. Ik houd nogal van bakken. Daarom dacht ik: ik ga een bakvlog maken. Waarom níet? Zodoende ben ik met pizza bakken begonnen. Intussen zijn er al meer dan 750 ‘viewers’ voor dit filmpje geweest. Dat is ver boven mijn verwachting.”

Toch is een groot aantal kijkers niet een doel op zich voor Goos. ,,De belangrijkste reden waarom ik dit doe, is omdat ik het leuk vind. Na mijn vlog over pizza bakken, heb ik er een gemaakt over het bereiden van een slagroomtaart. Deze video duurt zo’n veertig minuten. Iets te lang naar mijn mening. En dan heb ik ook nog delen eruit geknipt. Maar ja, het bakken van zo’n taart kost nu eenmaal veel tijd. Het is de bedoeling dat de nieuwe vlog wat korter wordt.”

Naast de reden dat de kapelaan het vloggen plezierig vindt, heeft hij er nog een andere motivatie voor. ,,We kunnen er kort over zijn: als kerk zijn wij de band met de mensen kwijtgeraakt. Als dat niet zo was geweest, had de kerk wel vol gezeten. Dat geloof ik tenminste. Hier zijn verschillende oorzaken voor te noemen. Wat ik op mijn manier probeer te doen, is een bruggenbouwer te zijn. Daarmee hoop ik stukje bij beetje de band tussen kerk en volk weer op te bouwen.”

‘Als kerk zijnde

moet je jezelf

ook promoten’

Goos wil dit doen op eigen wijze. ,,Volgens mij kun je alleen een band opbouwen door jezelf te zijn. Ik wil niet alleen het hoogkerkelijke naar voren brengen, maar het geloof ook persoonlijk maken. Wanneer je iemand kent, ga je daar eerder naartoe dan wanneer je diegene niet kent. Als de beroemde zangers uit Volendam niks hadden gedaan aan zelfpromotie, hadden ze waarschijnlijk nog in de kroeg gestaan. Zij hebben mensen de kans gegeven om een band met ze op te bouwen.”

Ditzelfde heeft Goos voor ogen met de kerk. ,,Als kerk zijnde moet je jezelf ook promoten. Dat kun je doen door alle facetten van het geloof te laten zien. Geloven is niet alleen praten over God. Geloven is doén, een manier van leven. Dit probeer ik op mijn manier te laten zien met mijn vlogs. Ik wil graag tonen dat de geestelijke en de mens Anton dezelfde persoon zijn. Geloven is niet saai zijn. Door dit te zeggen, wil ik overigens niemand beledigen.”

Dat Goos laat zien een normaal mens te zijn, wordt niet door iedereen als iets goeds opgevat. ,,Laatst was het zo warm, dat ik niet anders kon dan een korte broek met t-shirt te dragen. Daaronder droeg ik wel gewoon een boordje. Al snel kwam er iemand naar mij toe die beledigd was. ‘Dit vind ik echt niet kunnen’, zei deze persoon. Ik antwoordde dat ik wil laten zien dat het zijn van geestelijke en het dragen van dit soort kleding wel degelijk samen kan gaan.”

Goos is er niet op uit om kwaad bloed te zetten bij mensen. ,,De dingen die ik doe, kunnen weleens controversieel zijn. Ik ben er echter niet bewust op uit om de grenzen op te zoeken. Meer is het zo dat ik trouw wil blijven aan mijn roeping. God heeft mij geroepen om wie ik ben, hoe ik ben en wat ik ben. Het hele pakket hoort daarbij. Ik maak vlogs en speel PlayStation-spelletjes, onder andere omdat ik de jongeren daar wil ontmoeten waar ze zijn.”

‘Ik leer er ook veel van.

Je merkt bijvoorbeeld

wat er allemaal

speelt onder de jeugd'

De afstand tussen spelen op de PlayStation en het geloof blijkt verassend klein. ,,Bij het ‘gamen' krijg ik af en toe ook geloofsvragen. ‘Hoe is het nou eigenlijk om kapelaan te zijn?’, vragen ze mij bijvoorbeeld. Dan zeg ik gekscherend: ‘mega geweldig! Zwaar onderbetaald, maar dat doet er niet toe’. Een beetje humor moet ook wel kunnen. Op deze manier ben je toch daar waar de mensen zijn. Ik leer er ook veel van. Je merkt bijvoorbeeld wat er allemaal speelt onder de jeugd.”

Er zijn priesters zoals tv-persoonlijkheid Antoine Bodar, die een meer afstandelijke houding passender vinden voor het instituut kerk. ,,Ik begrijp zijn punt. Alleen vanuit mijzelf beredeneerd, denk ik daar anders over. Onze Lieve Heer is ook vanaf zijn troon in de hemel, naar ons toegekomen. Hij ging naast de mensen staan. Vanuit dat inzicht, voel ik mij geroepen om die kant van het verhaal te benadrukken. Uiteraard mogen andere priesters daar verschillend over denken.”

Goos is van plan om regelmatig nieuwe vlogs te blijven maken. ,,Misschien gaat het in de toekomst wel meer over kerkelijke dingen. Toen de mis nog in het Latijn werd voorgedragen, wisten de meeste mensen niet precies wat er gebeurde. Ik vermoed nu nog steeds niet. Het zou een idee kunnen zijn om in video’s uit te leggen wat de misrituelen betekenen. Dat zal mogelijk een grotere uitdaging worden, maar daar loop ik niet voor weg.”

Kwaliteit

Goos is nog niet helemaal tevreden over de kwaliteit van de video’s. ,,Ik maak de beelden met mijn telefoon en tablet. Er is wat dat betreft nog wel wat verbetering mogelijk. Opnemen met een fotocamera is bijvoorbeeld een optie. Wie weet kan dat al betere kwaliteit opleveren. Verder zal de locatie van de komende vlogs anders zijn. Kortgeleden ben ik namelijk een verdieping lager gaan wonen in de pastorie. Zo blijft het maken van die video’s in ontwikkeling.”

YouTube-volgers van de kapelaan mogen ook met ideeën komen voor nieuwe vlogs. ,,Ik krijg weleens verzoeken of ik bepaalde dingen aan de orde wil laten komen. Als het leuke ideeën zijn, sta ik daar zeker voor open. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen mij ook volgen. Mijn gebruikersnaam is ‘Anton Goos’. Op die manier zijn de video’s gemakkelijk te vinden op YouTube. Zolang ik er plezier in heb, ben ik zeker van plan om hiermee door te gaan.”