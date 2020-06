VOC-schip De Halve Maen vertrokken

Op 28 maart kwam De Halve Maen, aanmeren in de Volendamse haven. Hier heeft dit schip ruim twee maanden gelegen en het zorgde voor een mooie aanblik. Het was de bedoeling dat het VOC-schip deel zou nemen aan Sail Amsterdam, maar dat gaat niet door.

Donderdag vertrok het VOC-schip weer uit de haven. Dat ging niet 1-2-3, want toen De Halve Maen in Volendam aan kwam varen, was de waterstand in het Markermeer 25 cm hoger. Verschillende keren moest heen en weer gevaren worden om het schip los van de bodem te krijgen.

Burgemeester Sievers en wethouder Schütt kwamen de bemanning uitzwaaien en hadden als cadeau een boek meegenomen. Door kapelaan Goos werd de zegen gegeven voor een behouden vaart naar Delfshaven, waar De Halve Maen weer voor anker gaat.