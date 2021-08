Voetbalcompetitie RKAV herstart met Dick Tol Toernooi

Onder de bezielende leiding van Marco Kras en Maik Offerman is ook dit jaar weer het Dick Tol Toernooi tot stand gekomen. Met zware bewolking in de lucht die af en toe een druilerig regentje liet vallen was het voor de weinige toeschouwers behoorlijk afzien maar de wedstrijden waren leuk om te zien.

Het was duidelijk dat veel spelers weer even moesten wennen aan het wedstrijd gevoel. Er werd weinig gescoord en de meeste wedstrijden eindigden gelijk of slechts met één doelpunt verschil. In de halve finales won zondag 2 na strafschoppen van de zaterdag 7 en won de zaterdag 6 met 1-0 van de zaterdag 9.

Zaterdag 7 was met het nemen van de strafschoppen iets beter dan de zaterdag 9 en behaalde daardoor een mooie derde plaats. In de finale was de zondag 2 de betere ploeg en won met 1-0 van de zaterdag 6.