Na de Bap en het Ootje sieren twee sporticonen het straatbeeld van Volendam

Voetbalhelden Gerrie Mühren en de Knoest vereeuwigd

Nog even en de toegangspleinen van zowel de FC Volendam als de RKAV zullen worden gesierd door de imposante, levensgrote beelden van niemand minder dan de iconen Gerrie Mühren en Dick ‘de Knoest’ Tol. De meest technische speler en de speler met het hardste schot die Volendam – misschien zelfs Nederland – ooit heeft voortgebracht worden vereeuwigd door kunstenares Jans van Baarsen. Wanneer de standbeelden officieel onthuld worden, is nog niet zeker. ,,Het hangt af van de coronamaatregelen waar we mee te maken hebben”, licht Jans toe. ,,Het beeld van Gerrie Mühren staat al ruim een jaar bij de bronsgieter, maar vanwege alle maatregelen hebben we het nog niet volledig af kunnen ronden. Ik hoop beide heren binnenkort te kunnen voltooien, zodat ze snel geplaatst kunnen worden.”

Door Kevin Mooijer

,,Een jaar of tien terug kwam Kees Mooyer, supporter en RvC-lid van FC Volendam, bij me langs met het idee om een standbeeld voor zijn idool de Knoest te realiseren”, herinnert Jans zich. ,,Ik wilde die uitdaging wel aangaan. We hadden alleen nog een sponsor nodig die ook heil in het project zag. Na een lange periode van lobbyen en flyeren hebben we helaas de stekker uit het project moeten trekken.”