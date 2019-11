Vogels gekeurd voor de tentoonstelling in PX

In de zaal op de eerste etage van PX vindt van vandaag t/m zondag de jaarlijkse Vogelshow plaats van Vogelvereniging “De Spotvogel”. Dinsdagmorgen waren vier keurmeesters present om de vele vogels, die tentoongesteld worden, te keuren.

“Er zitten weer prachtige vogels tussen en de kwaliteit is bijzonder hoog”, wisten de keurmeesters te vertellen. De vogelliefhebbers kunnen dus hun hart ophalen tijdens deze vogelshow. Ruim 100 vogels in al hun kleurenpracht zijn er te bewonderen.

Een bezoek hieraan loont zeker de moeite, de entree is weer gratis! Iedereen die geïnteresseerd is in deze mooie hobby om vogels te houden, kan in PX terecht. De leden van “De Spotvogel” staan u graag te woord om tips te geven.