Volendam en Emmen in evenwicht na slijtageslag

FC Volendam en FC Emmen hebben in een onderling en attractief duel duidelijk gemaakt dat zij absolute kandidaten zijn voor promotie naar de eredivisie. Beide ploegen zijn tot het uiterste gegaan om een winnaar te krijgen, maar moesten zich tevreden stellen met een gelijkspel: 2-2. De ploeg van trainer Wim Jonk was aan de winnende hand (2-0 voorsprong), zag de bezoekende ploeg met Jari Vlak zich terugknokken en moest tijdens de uiteindelijke uitputtingsslag een dubieuze gelijkmaker (penalty) slikken.

Door Eddy Veerman

Jonk had Alex Plat buiten de basis gelaten; Boy Deul begon op diens positie. Daarnaast verving Barry Lauwers de geblesseerde doelman Filip Stankovic en Walid Ould-Chikh nam de plaats op rechtsachter in van de geschorste Denso Kasius. Mike Eerdhuijzen begon links centraal achterin en verdrong daarmee Brian Plat.

Vanaf het begin ontwikkelde zich een interessante en enerverende eerste helft. Aanvankelijk drong Emmen de thuisclub terug, zonder kansen te creëren. Volendammer in dienst van Emmen, Jari Vlak, kreeg de bal wel lekker voor de voeten bij een afgeslagen corner, maar Damon Mirani gooide zich in de baan van het schot.

Vervolgens kwam Volendam er enkele keren uit en was het in de elfde minuut prompt raak. Gaetano Oristanio was de doorgang belet en Daryl van Mieghem ontfermde zich over de vrije trap van zo’n 25 meter, om de bal daarna wonderschoon in de kruising te draaien. Daarna werd Volendam nog enkele keren dreigend, onder meer door de opkomende Ould-Chikh, maar zijn voorzet kwam net niet bij Robert Mühren. In de 27e minuut probeerde Emmen hoog druk te geven, voetbalde Volendam zich daar onderuit en lanceerde Deul de breed weggelopen Mühren, die de bal onder de keeper schoot voor 2-0.

Het bleef op en neer gaan, in hoog tempo. Emmen heeft met Utrecht-huurling Jeredy Hilterman ook een goaltjesdief en die positioneerde zich in de 35e minuut slim tussen de Volendamse verdedigers, bij een indraaiende voorzet. Niemand in het oranje reageerde, Hilterman wel: 2-1. Direct daarna counterde Volendam messcherp, Martijn Kaars – spelend op linksvoor in plaats van Ibrahim el Kadiri – speelde de meegekomen linksback Dean James helemaal vrij, maar die schoot midden op doel en daar stond de Emmen-keeper.

Meteen na rust werd Emmen gevaarlijk uit een corner. Barry Lauwers kwam niet uit zijn goal, waar hij wel had kunnen komen, maar vervolgens had hij een goede reflex op de kopbal van invaller El Azzouzi. Aan de overkant dreigde Volendam een aantal keren uit te breken, maar liepen Mühren en Oristanio telkens buitenspel. Toen Ould-Chikh prachtig soleerde, liet hij zien wat hij in zijn mars heeft, maar net voordat hij tot een schot kon komen, verspeelde hij de bal.

Aan de overkant werd de ingevallen Toufiqui ook kansrijk, maar hij liftte de bal over. De krachtsinspanningen van de vele wedstrijden in de laatste weken speelden Volendam parten, hoewel Emmen ook enkele keren noodgedwongen moest wisselen. Ould-Chikh, Oristanio, Mike Eerdhuijzen en even later de ook met krampverschijnselen kampende James gingen naar de kant, terwijl Mühren zich ook moest laten behandelen. Aan beide kanten werd het meer een kwestie van overleven dan dat er nog fatsoenlijk positiespel werd afgeleverd.

In de 83e minuut wees arbiter Gözübuyuk gedecideerd naar de stip toen El Azouzzi zich liet vallen, maar of de Emmen-middenvelder ook echt geraakt werd door Deul viel te betwijfelen. Feit was dat hij de noorderlingen de kans op de gelijkmaker gaf en die verzilverde Hilterman vanaf elf meter. Emmen pakte snel de bal uit het net om te kijken of de koploper voor het eerst in acht wedstrijden kon worden verslagen. De enige nog gevaarlijke poging kwam van een Volendam-speler: Van Mieghem dribbelde naar binnen en waagde het van ver met zijn linker, waarna doelman Brouwer een fraaie safe had.