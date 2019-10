Grootste sportevenement Benelux naar Volendam

‘Volendam is ontzettend sportminded’

Het grootste sportevenement van de Benelux – dat luistert naar de naam Sportfest Volendam – moet gaan plaatsvinden in het ‘pittoreske’ dorp aan het IJsselmeer. Het is een gedurfde uitspraak. Lucas Keizer kan er om lachen. ,,Tja, met ruim 40.000 m2 zijn we het grootste outdoor sportfestival van de Benelux. Ik kan er niets anders van maken.”

Door Jan Koning

Sportfest Volendam moet plaats gaan vinden op 12 en 13 juni 2020. ,,Het festivalterrein beslaat het hele gebied van zwembad De Waterdam. Zowel buiten als binnen. Verder ook sporthal De Seinpaal en de Jeu de Boulesbaan”, begint Lucas Keizer. De bokstrainer, actief bij sportcentrum Atlas, kwam op het idee tijdens een bezoek aan Healthy Fest bij Centre Parks De Eemhof. ,,Dat bestaat al een tijdje en ik dacht, dit kan ‘op’ Volendam ook. Volendam is ontzettend sportminded. De gemeente is al een aantal keer uitgeroepen tot de sportiefste gemeente van Nederland en heeft statistisch gezien ook de meeste Nederlandse kampioenen. We hebben de meeste sportscholen in een dorp, meeste fysiotherapeuten en Volendam telt 8.000 sportende leden. Als die allemaal al komen, kunnen we al spreken van een succes.”

Uitblinkers

Lucas – die al ruim een jaar bezig is met de voorbereidingen op Sportfest Volendam -begon met het benaderen van de gemeente voor alle vergunningen. ,,Daarna moesten de kosten berekend worden. Was het nog maar de vraag of alle sportscholen samen op een terrein wilden staan. Gelukkig reageerden ze allemaal, inclusief AV Edam, EDVO en Budo Sport, heel positief.” Toen eenmaal alle neuzen dezelfde kant op stonden, begon Lucas met het samenstellen van het programma. ,,Je kijkt vervolgens welke BN’ers er willen komen, gaat op zoek naar sponsors, subsidies en dan begint het pas echt.”

Vele vrijwilligers zullen hun bijdrage leveren om het evenement tot een succes te maken. ,,Het CIOS, bekend van de sportopleidingen, stelt 60 leerlingen beschikbaar als vorm van stage onder leiding van hun docent. Daarnaast helpen veel vrijwilligers uit het dorp en zijn er vanuit de sportschool ook extra handjes aangeboden. Iedereen doet z’n eigen ding. Verder heb ik de sportscholen gevraagd om op het festival een onderdeel aan te bieden waar ze in uitblinken. Iets waar ze mee kunnen laten zien waar ze voor staan. Atlas gaat bijvoorbeeld onder andere spinninglessen geven met de nieuwste spinningfietsen. Toptraining doet paaldansen en onderwaterspinning. APEX – Jeroen Schilder – verzorgt het bodybuildinggedeelte en B-Active neemt het Crossfitten en kickboksen voor haar rekening. Hierbij zullen Rico Verhoeven en Ernesto Hoost – die mondeling hebben toegezegd aanwezig te zijn - echte publiekstrekkers zijn.”

Behalve de vele sportactiviteiten zullen er ook tal van andere vormen van vermaak op het festivalterrein plaats vinden. ,,Mick Kraanverhuur komt met een kraan waarvan af bezoekers kunnen bungee jumpen. Daarnaast kun je met twintig mensen omhoog gelift worden om over het hele terrein uit te kunnen kijken.”

Voorrang

Het festival behelst twee dagen, waarvan de eerste dag – de vrijdag - speciaal voor de schoolgaande jeugd binnen Edam-Volendam is. ,,Dit doen we om de jongeren kennis te laten maken met gezonde voeding, duurzaamheid en natuurlijk vooral tal van verschillende sporten. Dit eindigt om 15.00 uur. Daarna wordt alles omgebouwd tot een speciaal yoga-evenement. Hier worden werkelijk alle vormen van yoga gebezigd door verschillende bekende yogadocenten, waaronder de Amsterdamse Yogaschool.” Het ochtendprogramma op zaterdag is speciaal voor bedrijven. ,,Ze krijgen een rondleiding over het terrein waardoor de werknemers – maar ook de leidinggevenden – kunnen zien wat functioneel trainen is. Denk bijvoorbeeld aan een metselaar. Deze maakt duizend keer per dag dezelfde beweging. Waar krijg je dan last van en wat voor training is er voorhanden om dit te voorkomen.”

In de middag is het festivalterrein open voor iedereen, al krijgen Volendammers wel voorrang. ,,Omdat we alle sportscholen hebben benaderd om hun steentje bij te dragen, vind ik dat zij wel de eerste mogelijkheid moeten krijgen om een kaartje te bemachtigen. Er zijn 12.000 beschikbaar voor twee dagen. Als we die verkopen, voel ik mezelf wel heel stoer hoor”, lacht Keizer.

Het Sportfest Volendam brengt alles wat zich in de wereld van sport, lifestyle en health afspeelt tezamen. ,,We richten hiervoor een speciale healthy food en sportmarkt in. Hier vinden bezoekers nieuwe, verse en gezonde maaltijden die ze uiteraard ook kunnen proeven. Verder kunnen ze kennismaken met de nieuwste trends in de sport. Het mooie is dat het festival geheel duurzaam is. Zo is het terrein voorzien van elektra verdeelkasten die worden gevoed door de zonnepanelen van het dak op de sporthal. Staan er overal drinkpunten voor hervulbare bidons die worden gevoed door de eigen waterbron van het zwembad. Het plastic afval wordt verzameld met speciale containers die daarna door een recyclingbedrijf en de plasticverwerking opnieuw worden gebruikt. Er zal verder een podium staan waarbij een voedseldeskundige de bewustwording van voedselverspilling onder de aandacht brengt en tips geeft wat je met restant voedsel nog kan maken.”

,,Ons doel is om alle bezoekers te laten ervaren dat natuurlijke voeding, een juiste mindset en beweging onlosmakelijke pijlers zijn voor een mentaal en fysiek gezonder leven. Het is de ervaring die de mensen doet veranderen. Alleen deze ervaring leert ze anders kijken.” Aan het einde van het festival is het de bedoeling dat de bezoekers zich in groten getale verzamelen voor de main stage. ,,Daar zullen we in tal van zitzakken plaatsnemen om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk de dag af te sluiten. We hopen natuurlijk dat het een ongelooflijk succes wordt en dat we er een vervolg aan kunnen geven.”

Vanaf vandaag zal de website van Sportfest Volendam online gaan. Hier wordt iedere twee weken een nieuwtje gelanceerd over het evenement.