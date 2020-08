Antonucci zat bij Monaco al eens op de bank tegen Paris St.Germain, maar

Volendam is thuiskomen voor Franco

FC Volendam opent komende zondagmiddag de competitie met een uitwedstrijd tegen Telstar. Het was, bijna een jaar geleden, precies tegen die club dat Franco Antonucci één van zijn eerste wedstrijden voor Volendam speelde en ook nu is dat het geval. De Belgische jeugdinternational meldde zich een week geleden weer in het dorp, maar de Franco die nu zijn entree doet, is stappen verder. ,,Het is ongelofelijk hoe Volendam nu voetbalt, het is echt veranderd.”

Door Eddy Veerman

,,Ik ben heel blij en heel trots”, glinsteren zijn bruine ogen, als de terugkeer en de constructie tussen Feyenoord en Volendam ter sprake komen. ,,Toen ik hier wegreed in juni, was ik een beetje sip. Ik was hier maar korte tijd, heb eigenlijk maar zeven maanden wedstrijden gespeeld voor Volendam, maar het leek wel alsof ik hier al tien jaar was.”

Hij groeide uit tot één van de publiekslievelingen. Maar corona zorgde voor een afscheid met een wrange smaak, zo leek het. ,,Het was een raar gevoel, want ik zeg je eerlijk, in juni, toen ik Volendam achterliet, dacht ik echt niet dat ik zou terugkomen. Het was vooral moeilijk omdat Monaco mij alleen wilde verkopen en ik wist dat Volendam dat budget niet had. In mijn hoofd was het bijna klaar.”

Franco Antonucci in actie tegen FC Groningen, vrijdagavond Foto FC Volendam.