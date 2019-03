Volendammer Modeshows op de basisscholen

Een mooi cultureel project is door Marleen Kras, coördinator van de culturele lessen op de scholen, opgezet. Zij liep al een tijdje met het idee om op de basisscholen Volendammer Modeshows met klederdracht te organiseren.

De dames van Stichting Klederdrachten Volendam waren er meteen in geïnteresseerd. Inmiddels zijn er al drie klederdrachtshow gehouden in de scholen. De eerste twee waren in de Spinmolen en de Springplank. Afgelopen vrijdagmorgen werd de Volendammer Modeshow in de aula van de Sint Petrusschool gehouden. Omdat er veel leerlingen zijn in groep 5 t/m 8 werd de klederdrachtshow twee keer opgevoerd. Een twintigtal leerlingen was door de dames van Stichting Klederdrachten Volendam o.l.v. Aal Buijs aangekleed en op de catwalk werd de klederdracht geshowd door de jonge dressman en mannequins.