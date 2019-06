Volendammer Ochtenden voor groep 8 zitten er bijna op

Door Marleen Kras van de Culturele Commissie van de SKOV is het ook dit schooljaar weer gelukt om de Volendammer Ochtenden op te zetten voor alle basisschoolleerlingen van groep 8. Dit cultuurproject is al zo’n 30 jaar lang een doorslaand succes.

De jongens en meiden bezoeken Uniek Volendam, het Volendams Museum en maken een vaartocht met een garnkwak (de VD84). Om de 50 minuten wordt er gewisseld, zodat er op deze ochtenden drie onderdelen van de Volendamse cultuur aan de orde komen.

Op 7 mei was de eerste Volendammer Ochtend voor de leerlingen van de Vincentiusschool. Daarna was het de beurt aan ’t Kofschip, de Kennedy- en Jozefschool. Dinsdag 11 juni was de Blokwhere aan de beurt (met twee groepen) en op 18 juni zijn als laatste de leerlingen van de Springplank aan bod.