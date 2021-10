‘Wij willen kijken in hoeverre we een vuist kunnen maken tegen het huidige beleid’

Volendammer visser wint rechtszaak

Visser Gerrit Schilder kreeg na een lange procedure zijn gelijk bij de rechter. Die bepaalde dat de Volendammer zijn visrechten mag verkopen. De Vissersbond wilde dit voorkomen, omdat hij niet bij deze organisatie is aangesloten. Volgens de rechtbank is dit standpunt onrechtmatig. Daarmee schept men een precedent voor vissers die hetzelfde willen. In visserijkringen onthaalt men deze uitspraak als een zege.

Door Laurens Tol

Hein Koning - secretaris van IJsselmeer Visserijvereniging Sint Petrus - komt op voor de belangen van vissers. Hij vindt de uitspraak van de rechtbank een stap in de goede richting. Hein vertelt: ,,De zaak van Gerrit Schilder ging over het verhandelen van visserijrechten. Hij wilde wat visnetten verkopen, omdat hij 70 is en wil afbouwen. Dat is natuurlijk wel jammer, want daarmee gaat er weer een visser de Volendamse haven uit. Gerrit spande een rechtszaak aan vanwege de reden dat hij zijn rechten niet mocht verkopen. Vorige week bepaalde de rechtbank dus dat hij dit wel mag doen.”

De Nederlandse Vissersbond, oftewel de zogenoemde ‘PO’, wilde de verkoop van Gerrits rechten niet toestaan. Bij dit genootschap zijn vele vissers aangesloten, maar niet alle. De Volendammers waren volgens Hein de eersten die eruit stapten. ,,Dit deden ze, omdat ze met allerlei beperkingen te maken kregen. Velen moesten daardoor ook stoppen met vissen. De voorzitter van de PO tekende vóór al die besluiten. Nu wilde deze bond de verkoop van Gerrits rechten tegenhouden, omdat hij hier niet bij aangesloten is. Dat lijkt wel sterk op kartelvorming. Daarbij legde men eerder geen strobreed in de weg voor vissers die hetzelfde wilden en ook geen lid van de PO waren. Dat is natuurlijk krom.”

‘De vissers moeten

de rechten krijgen

die ze verdienen'

Hein heeft een mogelijke verklaring voor de afwijkende behandeling van de Volendammer visser. ,,Gerrit laat zijn stem graag horen tijdens visserijvergaderingen. Waarschijnlijk is dat een reden waarom hij zo is tegengewerkt. Toch staat ook in de leidraad van de PO dat je er lid van moet zijn om je visrechten te mogen verhandelen. Daar procedeerde Gerrit dus lange tijd tegen. Tijdens de laatste zittingen waren er wel drie rechters bij. Mogelijk, omdat men bang is om tegen de overheid in te gaan. Toch mogen ze niet voorbijgaan aan de wet en dat doen ze dus ook niet.”

Gerrit wil zijn rechten verkopen aan een visser van buiten Edam-Volendam. Of hij dit na deze uitspraak ook gaat doen, is nog niet bekend. Ondanks dat Volendam nu mogelijk een vissersbotter minder gaat tellen in de haven, ziet Hein de rechterlijke uitspraak als een overwinning voor de visserij. ,,De vissers moeten de rechten krijgen die ze verdienen. Door alle tegenwerking stoppen er steeds meer mee. Wij willen kijken in hoeverre we een vuist kunnen maken tegen het huidige beleid. In een vorig leven moet ik visser zijn geweest, zoveel voel ik mij erbij betrokken. Maar ik wil gewoon graag dat de voor Volendam zeer waardevolle visserij in stand blijft.”