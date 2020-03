Volendammer Visspecialist H. Schilder sponsor FC Volendam

Vrijdagavond jl. werd in de Perskamer van het voetbalstadion een sponsorcontract ondertekend tussen FC Volendam en de Volendammer Visspecialist Henry Schilder. Deze viswinkel in Amstelveen heeft al verschillende prijzen gewonnen en verkoopt de lekkerste vis van Nederland.

Namens FC Volendam werd het contract ondertekend door Martijn Molleman en Jack Tuijp. Henry Schilder had voor de FC-medewerkers een schaal met visdelicatessen meegenomen, waar zij zich aan tegoed konden doen.

Er werd een 1,5 jarig contract onderstekend zodat de Volendammer Visspecialist seats heeft in de Orange-Lounge in het voetbalstadion. Na de ondertekening kreeg Henry een ingelijst certificaat van het contract aangeboden dat een ereplek zal krijgen in de viszaak.