‘Als we geen sponsoren vinden, ziet de toekomst er somber uit’

Volendams Museum ondergaat volledig herinrichting

In het Volendams Museum wordt momenteel hard gewerkt aan een gloednieuwe inrichting. Een aantal thema’s maakt plaats voor nieuwe exposities die de bezoekers verschillende verhalen zullen vertellen. ‘Volendam en de buren van de Zuiderzee’ is één van de nieuwe thema’s. In samenwerking met musea uit Spakenburg, Urk en Marken, exposeert het Volendams Museum stukken die vallen binnen het visserijthema. Van klederdracht uit de verschillende Zuiderzeedorpen tot schaalmodellen van adembenemende botters en kotters, aan alles is gedacht. De nieuwe tentoonstelling zal vanaf 19 februari te bewonderen zijn.

Door Kevin Mooijer





Terwijl het team van vrijwilligers, waaronder Wolly Hoogland, Eef Jonk, Geertje Nieuweboer, Ger Scholte en Jan Tol, de gigantische vitrine weer spic en span maken, vertellen ze enthousiast over de herinrichting van het Volendams Museum. Wolly: ,,Iedere woensdagavond werken we met twaalf dames aan het schoonmaken van het museum. De heren dragen hun steentje bij door onder meer de verbouwing en het zware tilwerk voor hun rekening te nemen.”

,,We zijn deze maanden heel druk met de herinrichting van het museum. In dat kader hebben we bij de musea van Marken, Spakenburg en Urk – onze Zuiderzeeburen – de vraag neergelegd of we klederdracht in bruikleen kunnen krijgen. Zodoende kunnen we het Zuiderzeeverhaal en de daarbij behorende visserij exposeren. We gaan in de grote zaal een prachtige hoek inruimen voor dit thema. Onderdeel van de expositie zijn dus de verschillende klederdrachten, maar ook de ruim twee meter grote botter die we onlangs aan de collectie toegevoegd hebben én tevens een schitterende kotter die we hebben gekregen.”

Thema’s die plaatsmaken voor de Zuiderzee-expositie zijn onder meer ‘de bevrijding’ en de voetbalhoek. ,,Daar blijft het niet bij. Ook gaan we de interieurtjes een update geven. Eén van de Volendammer huiskamertjes wordt bijvoorbeeld ingedeeld als jong gezin met acht kinderen. Bezoekers krijgen zo een uniek inkijkje van hoe het vroeger was. Je stapt letterlijk even terug in het verleden.”

De kwaliteit van sommige poppen die de klederdracht tentoonstellen laat te wensen over. Jan Tol: ,,We hebben een aantal poppen die van ductape en touwtjes aan elkaar hangen. Vandaag komen er vier nieuwe poppen binnen. We hebben er nog veel meer nodig, maar we hebben er de financiën niet voor. De coronamaatregelen zijn een flinke aderlating voor het museum geweest. En nog steeds. Waar we gemiddeld ruim 30.000 bezoekers per jaar mochten verwelkomen, moeten we het nu met een stuk minder dan 10.000 doen. We zijn daardoor genoodzaakt om op zoek te gaan naar sponsoren. Lukt dat niet, dan ziet de toekomst er somber uit voor het Volendams Museum.”

Ondanks de schrijnende financiële situatie gaat het trouwe team van vrijwilligers gemotiveerd te werk. Eef Jonk: ,,Met de nieuwe exposities hopen we weer veel bezoekers te mogen verwelkomen. Wat leuk is om te noemen, is de tijdlijn die we gaan tonen over het authentieke wassen en drogen in Volendam. Daarin wordt onder meer meegenomen wanneer er een waterleiding werd aangelegd en wanneer de eerste wasmachine ontstond.”

Wolly: ,,Daarnaast werken we aan een samenwerking met de stichting ‘Artist Kom Binne’. We stellen een deel van het museum beschikbaar voor lokaal talent. We hebben in de gemeente veel jeugd die begaan is met kunst. Met hen willen we het podium van het museum graag delen. Al dit nieuws is vanaf 19 februari te zien in het Volendams Museum.”