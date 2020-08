Volendams schilderij in NS-station Enkhuizen

Het NS-station in Enkhuizen dateert uit 1885. Hier loopt de spoorlijn tussen Enkhuizen en Hoorn. In dit monumentale NS-station hangt in de wachthal (voor toen nog de 3e klasse) een groot schilderij waarop Volendammer vissers te zien zijn.

Wie de schilder is van dit grote doek is niet bekend. Van Volendam zijn ook verschillende kunstwerken te zien in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Verder is hier het Open Luchtmuseum, waar enkele Volendammer huisjes (waaronder het bekende snoepwinkeltje van Aaltje Karels) te bewonderen is.

Een bezoek aan de expositie in dit fraaie museum is zeker aan te bevelen in deze vakantietijd.