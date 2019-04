‘We willen graag elk nootje spelen zoals Bruce en zijn band het doen'

Volendamse coverband legt de lat hoog bij eerbetoon

Op zaterdag 12 mei wordt de B-Six Band voor een keer omgedoopt in de ‘Bruce-Six Band’. Tijdens deze avond brengt de Volendamse groep een ode aan de muziek van Bruce Springsteen in PX. Daarmee wordt de lat hoog gelegd, want het dorp kent veel fans van de Amerikaanse zanger, gitarist en liedjesschrijver. Om aan de hoge verwachtingen van het publiek te voldoen, maakt de B-Six Band gebruik van een aantal gasten.

Door Laurens Tol

Naast de vaste vocalisten Johan Keijzer en Linda Bond, nemen ook Simon Stein, Robin Küller, Nick Schilder en Niels Buijs deel aan het project.

De ervaren Volendamse drummer Evert Veerman (Kluit) is voor dit optreden volledig in de huid gekropen van Springsteen’s vaste drummer Max Weinberg.

,,We willen graag elk nootje spelen zoals Bruce en zijn band het doen. Als iemands partij in een liedje niet helemaal overeenkomt met het origineel of een live-versie, dan wijzen wij elkaar daarop. Ikzelf ben ook al lang bezig om mezelf helemaal te verdiepen in het spel van Weinberg. Daarvoor kijk ik naar dvd’s van Springsteen en luister ik naar allerlei versies van zijn repertoire. Ik kijk er zelfs naar hoe Weinberg’s houding is. Elke drumfill moet geworden gespeeld in de stijl van deze drummer vind ik”, vertelt Evert.

Als Bruce Springsteen een concert geeft in Nederland, gaan er vaak busladingen met Volendammers naartoe. Het mag daarom dan ook geen verassing heten, dat er al veel kaarten zijn verkocht voor het Volendamse eerbetoon aan de Amerikaanse artiest. Bruce Springsteen houdt van lange shows. Meestal speelt hij 3,5 uur zonder pauze te nemen. De B-Six Band is van plan om dit voorbeeld te volgen. ,,Ook wij spelen 3,5 uur achter elkaar op 12 mei. Naar mijn weten, is dit nog nooit eerder gedaan in Volendam. Voor mij als drummer gaat dit wel een uitdaging worden.”

De B-Six Band wilde graag een keer een avond wijden aan het repertoire van een grote artiest. ,,We waren met de band aan het discussiëren over verschillende mogelijkheden hiervoor. Opeens kwamen de trompettiste Patricia Sombroek en zangeres Sharon Tuijp met het idee om Bruce te gaan coveren. Het was wel opvallend dat zij hiermee kwamen, want zijn band de ‘E Street Band’, bestaat voornamelijk uit leden van het mannelijk geslacht. Daarnaast zitten er niet veel arrangementen voor blaasinstrumenten in de originele versies van de liedjes van Springsteen.”

Ondanks deze nadelen zette de band het plan om ‘The Boss’ te coveren toch door. ,,Later is Bruce zijn repertoire live met blazers gaan spelen. Tegenwoordig heeft hij twintig man aan begeleiders op het podium staan. Wij hebben er daarom voor gekozen om veel live-versies te spelen. Daarin komen al onze bandleden tot hun recht. Om te kijken of ons idee kans van slagen had, probeerden we eerst een van zijn grootste hits ‘Born To Run’ te spelen tijdens een repetitie. Dit viel meteen goed bij de bandleden en het nummer werkte. We kregen de smaak te pakken.”

De in 2011 overleden saxofonist Clarence Clemons is altijd een gezichtsbepalend figuur geweest in de E Street Band. Zijn vaak scheurende geluid speelt een belangrijke rol in de muziek van Bruce Springsteen. Er rust daarom een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de saxofonist van de B-Six Band om het niveau van Clemons’ spel te benaderen.

,,De talentvolle Diana Kwakman is Clarence tijdens onze Bruce Springsteen-avond. Ze speelt alle solo’s uit haar hoofd. Dat is wel belangrijk, want Clemons stond altijd vooraan naast Bruce en niet achteraan. Diana heeft een pittig zware taak, want zijn partijen zijn niet de makkelijkste. De legendarische saxofonist had een grote longinhoud en kon daarmee lange noten spelen. Ik moet zeggen dat het Diana prima afgaat. Vanaf dat ze deze rol op zich heeft genomen, heb ik haar zien groeien als muzikant.”

De B-Six Band neemt geen halve maatregelen voor hun concert. Naast de vele gastzangers die meedoen, hebben ze Jaap Schilder (De Witte) bereid gevonden om de rol van presentator op zich te nemen. Jaap staat bekend als een groot Springsteen-fan en wilde daarom graag zijn medewerking verlenen aan dit eerbetoon. Hij zal de avond aan elkaar praten en mooie anekdotes over ‘The Boss’ inbrengen. De band heeft voor het concert ook een gerenommeerd geluidsbedrijf in arm genomen.

Verder zal er een stagemanager aanwezig zijn om de vele artiesten op tijd naar het podium te dirigeren. Om alle toetsenpartijen te kunnen spelen, is er ook nog een gastmuzikant bijgehaald.

,,We hebben voor dit optreden een extra organist ingehuurd. Zijn naam is Nick Leurs en hij speelt in een andere gerenommeerde Bruce-tributeband. Hij woont in het Duitse plaatsje Haaren in de gemeente Waldfeucht. Dit ligt op zo’n 2,5 uur rijden van Volendam. Tijdens ons eerbetoon zullen we een grote greep doen uit het repertoire van Springsteen. De zaal is nu al goedgevuld, maar geïnteresseerden kunnen nog steeds kaarten kopen om deze avond mee te maken.”