Volendamse vrouwen delen passie voor Italië

Twee Volendamse vrouwen, Jennifer Nannings en Anja Zwarthoed, hebben – ten einde te inspireren en te delen – hun passie (voor Italië) omgezet in een platform: www.passievooritalia.nl

,,Wij willen mensen inspireren over de mooiste reizen, de lekkerste lokale producten, Italiaanse lifestyle en mode. Maar ook over de beste restaurants, de Laars-bewoners, fans aan het woord, bijzondere vakantieadresjes en reizen op maat”, begint Anja.

,,Ik ben opgeleid bewustwordingscoach, houd van koken en hardlopen en ben als geboren Volendamse grootgebracht met muziek. Mijn jarenlange ervaring in de horeca heeft mij gevormd maar ook mijn ervaringen in de commercie zijn belangrijk geweest. Deze combinatie van ervaringen heeft ervoor gezorgd dat mijn droom, namelijk het starten van een avontuur in Italië, is gerealiseerd.”

,,Naast mijn reguliere werk als coach, moeder van een prachtige dochter Liz Jo-Ann en vrouw van mijn geweldig man Kees, heb ik nog vele andere leuke uitdagingen waar ik me mee bezig houd. Onze droom was ‘het openen van een appartementen complex in Italië’. Toen mijn man en ik tien jaar geleden op vakantie gingen naar het mooie La Morra in Piemonte waren we gelijk verliefd op de streek. Hier moest ons complex gevestigd worden.”

,,Na een zoektocht van jaren hebben wij onze droomplek ‘Casa in Bocca al Lupo’ gevonden. Na een grondige verbouwing is in juli 2018 onze droom uitgekomen en is Casa in Bocca al Lupo geopend voor verhuur. Inmiddels zijn wij experts geworden van de streek Piemonte maar ook andere streken van Italië kennen wij goed. We zijn van plan om nog veel meer te ontdekken van dit geweldige land en zo mogen wij ook al veel Italianen tot onze vriendenkring rekenen.”

Vriendschap

,,Over vrienden gesproken: toen wij tien jaar terug in Volendam in een beroemde straat kwamen wonen, was er meteen een klik met de buurvrouw (Jennifer) van een paar huizen verder. Die klik is tot een waardevolle vriendschap gegroeid. Onze klik heeft uiteindelijk geleid tot talloze mooie inspirerende gesprekken en dingen die we samen wilden gaan doen en dingen die we al samen hebben gedaan. Uiteindelijk heeft onze passie voor Italië ons doen samensmelten tot een waanzinnig mooi platform, dat een mooie passievolle inspiratiebron kan zijn voor velen.”

,,Mijn grootste hobby's zijn dansen, yoga, schrijven en natuurlijk Italië”, vervolgt Jennifer. ,,Ik ben werkzaam als PR dame bij 100%NL Magazine en Soundz Magazine en heb ook jaren dansles en turnles gegeven. Mijn grote passie voor Italië is in mijn tienerjaren begonnen toen ik met mijn ouders en vriendinnen naar het Gardameer op vakantie ging. Vooral die knappe Italianen wekten toen mijn interesse, hahaha. Toen ik zelf kinderen kreeg, gingen we ook vaak naar Italië. Rimini, Luca, Pisa, Gardameer en Chioggia. Dit doen we minstens nog één keer per jaar en onze kinderen Stan en Frederique zijn al net zo gek op Italië als wij.”

,,Het land is zo bijzonder mooi en het eten, de winkels, de kleine straatjes en de mooie vergezichten zijn geweldig. Toen mijn man Ed Bootsman in 2012 vroeg of ik met hem wilde trouwen en ook nog eens in Italië, wist ik het wel. In 2013 trouwden we in Lucca, in het bijzijn van onze beste vrienden en familie. Een tijd om nooit meer te vergeten en vanaf toen was ik pas echt verliefd op Italië.”

,,Anja en Kees waren in die tijd al bezig om een huis in Italië te kopen. We hebben dit proces van heel dichtbij meegemaakt en toen ze vroegen of we wilden meehelpen om het huis te ‘slopen’, twijfelden we geen moment. Samen met mijn man en onze zoon Stan hielpen we mee. Een magische tijd om zo iets speciaals met vrienden en mijn gezin mee te maken. Echt het Italiaanse leven meemaken. Vanaf dat moment wisten mijn man en ik, dat we nog heel vaak naar Italië zouden gaan. Het idee om een platform te starten over Italië is toen eigenlijk ook begonnen.”

,,We zijn trots op de Casa van Anja en Kees, met drie grote appartementen én een zwembad. Ze hebben iets gedaan waarvan iedereen zei dat het wel heel moeilijk zou worden en ze vroegen dan ook ‘moet je dat nou wel doen?’ Nou, het was zwaar, maar zeker de moeite waard. Het resultaat mag er dan ook zijn.”

,,Ik denk dat heel veel mensen gek zijn op Italië. Met dit platform brengen Anja en ik Italië een beetje dichterbij. Het is niet ons platform, maar het is het platform van ons allemaal.

Dus heb je een leuk verhaal, recepten, tips of een vraag, dan kun je dit sturen naar: passievooritalia@gmail.com. We nemen dan zo snel mogelijk contact op met jou, zodat jij jouw kennis en bevindingen kunt delen met al onze volgers.