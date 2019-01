Voorbereidingen op de Schokkerfamiliedag 2019

In art Hotel Spaander vond vrijdagmiddag overleg plaats tussen leden van de Schokkervereniging over de Schokkerfamiliedag, die op zaterdag 14 september zal plaatsvinden in de Jozef (de zaterdag na kermis).

Vorig jaar, op zondag 2 april, was er in de Jozef ook een meer dan geslaagde Schokkerfamiliedag, onder de titel “Van Bienen tot Ballappen”. Een vervolg op deze Schokkerdag in de Jozef kon niet uitblijven. Om dit goed voor te bereiden, kwam de organisatie vrijdag in Hotel Spaander bijeen. Peter Veerman (Lut) en z’n vrouw Rina Veerman (Sik), Jan Schilder (Vik) en echtgenote Geer de Lange, Jos Komen en nog twee dames van de Schokker Vereniging waren present om het programma van de middag samen te stellen.