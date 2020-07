Voorbereidingen voor de Kerstverlichting

Maandag waren een vijftal leden van de ‘Sproeiploeg’ onder leiding van supervisor Jaap Molenaar (Pink) in de weer in de Brugstraat. Elk jaar rond kermis en Kerstmis zijn deze oud-brandweerlieden in de weer om het uitgaanscentrum van Volendam vol te hangen met sfeerverlichting.

Er werden nog geen ritsen led-lampjes opgehangen voor de kermis, want of dit volksfeest dit jaar door kan gaan is nog niet bekend. Omdat het mooi weer was werden nu al voorbereidingen getroffen voor de kerstverlichting.

Net als in de Zeestraat komen rond de feest- en Kerstdagen ook in de Brugstraat verlichte kerstornamenten te hangen. De bevestigingspunten aan de gevels en de stalen draden, waaraan deze kerstverlichting komt te hangen, werden door de mannen opgehangen.