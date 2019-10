Marit Beets laat kritiek achter zich en vertegenwoordigt Nederland in Maleisië

Voorbij de vooroordelen van Miss- verkiezingen

Aanstaande zondag vertrekt de Volendamse Marit Beets naar Maleisië, waar ze Nederland vertegenwoordigt tijdens de Miss Cosmopolitan World verkiezing. Dit jaar is het thema van deze missverkiezing ‘vooroordelen’, en dan met name vooroordelen waar de missen zelf vaak mee te maken krijgen. Sinds Marit meedoet met missverkiezingen kan ze daar helaas over meepraten, maar inmiddels trekt ze zich niets meer aan van alle kritiek. Ze is vastbesloten om haar deelname aan deze internationale missverkiezing tot een succes te maken, en er vooral ook heel erg van te genieten.

Door Leonie Veerman

Voor Marit begon haar ‘missverkiezingenavontuur’ in 2016, toen ze samen met een vriendin meedeed aan de Miss Teen of Noord-Holland verkiezing. „Het begon eigenlijk als een geintje. Maar uiteindelijk won ik.”

Direct daarna begon de ellende. „Op social media werd ik aan de lopende band voor lul gezet. Soms kon ik er nog wel om lachen, maar veel berichtjes waren zo gemeen dat het me echt pijn deed. Ook als ik uitging op de dijk merkte ik dat erg veel mensen hun oordeel klaar hadden.”

Marit was destijds slechts 16 jaar oud, en alle kritiek ging haar niet in de koude kleren zitten. „Meerdere keren belde ik m’n vriendin om te zeggen dat ik er mee wilde stoppen. Gelukkig heeft ze me altijd gerust weten te stellen en me eraan herinnerd dat ik me niet uit het veld moest laten staan. Ik ben er trots op dat ik heb doorgezet.”

In 2017 vertegenwoordigde Marit Nederland tijdens een tiener missverkiezing in Curaçao, waar ze derde werd. Ondanks, of misschien ook wel dankzij alle kritiek die Marit te verduren kreeg, ziet ze haar deelname aan missverkiezingen als zeer waardevolle en leerzame ervaringen. „Ik ben de afgelopen drie jaar echt volwassen geworden. Ik ben zelfverzekerder geworden, ik ben niet snel meer zenuwachtig en heb er geen problemen mee om te spreken voor een zaal met 100 mensen. Daarnaast sta ik veel steviger in mijn schoenen en heb geleerd om met kritiek om te gaan. Tegenwoordig sta ik er echt boven. Ik volg mijn eigen pad en als ik negatieve mensen tegenkom, verwijder ik ze simpelweg uit mijn leven.”

Met deze boodschap kijkt Marit ernaar uit om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Miss Cosmopolitan World verkiezing. „Ik ben waarschijnlijk de jongste deelneemster, maar ik weet wat ik kan en hoop echt te winnen, of in ieder geval bij de eerste vijf te eindigen.”

Maar liefst drie weken lang reizen de missen door Maleisië, waar ze een druk programma volgen en verschillende sponsoren ontmoeten. „Het wordt intens, vooral omdat je er ondanks de vermoeidheid ook constant op je best dient uit te zien en positief over moet komen, maar ik heb er erg veel zin in.”

Er blijven nog altijd hardnekkige vooroordelen aan Missverkiezingen kleven, maar Marit heeft er geen moeite mee om deze allemaal te ontkrachten. „Mensen denken vaak dat het een ordinaire vleeskeuring is. Het uiterlijk telt uiteraard mee, maar dat is lang niet het enige onderdeel.”

Marit wijst erop dat de winnares lang niet altijd het knapste meisje in de wedstrijd is. „Als miss word je beoordeeld op je persoonlijkheid, je kennis, karakter en je uiterlijk. Je krijgt vragenrondes waarin je jezelf zo positief mogelijk dient te presenteren. En dat gaat er best streng aan toe. Beginnen over ‘worldpeace’, daar prikt de jury wel doorheen. Tegenwoordig wordt je ook beoordeeld door de begeleider, die drie weken lang meereist met de missen en constant oplet hoe iedere miss zich gedraagt en hoe ze overkomt in de groep.”

Het gaat volgens Marit in een missverkiezing echt om het totaalplaatje. „Ik weet zelf bijvoorbeeld ook wel dat ik niet het knapste of intelligentste meisje van Volendam ben, maar ik geloof dat het ook gewoon een kwestie is van lef hebben en meedoen.” Wanneer Marit aan het woord is lijkt het ook alsof het vooral de ervaring is die ze zo leuk vind aan de misverkiezingen. „Het is echt een avontuur, je daagt jezelf uit om er helemaal voor te gaan. En het mooiste is dat je er ook nog eens enorm veel nieuwe mensen ontmoet en vriendschappen opbouwt.”

Voordat ze zondag in het vliegtuig stapt, is Marit deze week nog druk bezig met voorbereidingen. In de periode voorafgaand aan een missverkiezing eet ze extra gezond. „Niet eens zozeer om af te vallen, meer om gewoon fit te zijn en lekker in m’n vel te zitten. Daarom ben ik de laatste week ook iedere dag in de sportschool te vinden.”

Qua voorbereidingen gaat de meeste tijd en energie volgens Marit in het pakken van de koffer zitten. „Ik heb maar een koffer van 25 kilo, daar moet 3 weken aan nette kleding in, schoenen en make-up, dat is flink lastig, want alleen m’n galajurk weegt al tien kilo!”

Bijzonder is dat Marit voor de missverkiezing in Maleisië ook kleding leent van haar missvriendin Lotte, die eerder dit jaar onverwacht kwam te overlijden. „Ik kende Lotte van de Miss Nederland verkiezing in 2016.” Lotte won die verkiezing, Marit werd vierde. „Sindsdien waren we erge goede vriendinnen. Afgelopen februari is Lotte onverwacht in coma geraakt. Drie weken later is ze overleden, precies op haar twintigste verjaardag.” Marit heeft het er zichtbaar moeilijk mee.

Ze heeft nog goed contact met Lotte’s moeder. „Afgelopen week heb ik haar bezocht in Enschede. Samen hebben we over Lotte gesproken en ik heb toen kleding van Lotte uitgezocht die ik aan doe tijdens de missverkiezing in Maleisië. Op die manier is Lotte er ook een beetje bij.”

