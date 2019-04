Voorjaarsconcert van Vocaal Ensemble en Alphens Kozakkenkoor

De Vincentiuskerk was zondagmiddag gevuld met zo’n 300 muziekliefhebbers tijdens het Vrolijk Voorjaarsconcert van het Volendams Vocaal Ensemble en het Alphens Kozakkenkoor. Het publiek kon genieten van Byzantijnse en liturgische liederen, afgewisseld met opera-operette en musical.

Bij het openingslied kwam het Alphens Kozakkenkoor, al zingend met het lied “Velikaya Yekteniya” van achter uit de kerk naar voren lopen, om plaats te nemen op het altaar-podium. Hierna sprak Gré Hansen het welkomstwoord uit, en zij was diep onder de indruk van deze speciale en spectaculaire opening van het concert. In het begin was het programma stemmig. Bij de keuze van de zangstukken was rekening gehouden met de vastentijd naar de aanloop van het Paasfeest. Na de pauze opende het Volendams Vocaal Ensemble. Een lentegevoel werd gekweekt met mooie zangstukken.