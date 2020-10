Voorlezen en raamtekenen in de bibliotheek

Tijdens de Kinderboekenweek vinden er in de vijf bibliotheken van Waterland talloze activiteiten plaats. Hier is veel animo voor. Woensdag was er voorlezen en raamtekenen. In de Kinderhoek konden de jongens en meisjes luisteren naar een bekroond boek.

Door Martine Zwarthoed werd voorgelezen uit het bekroonde prentenboek “Hup Herman” dat in 2019 de Gouden Penseel heeft gewonnen. Naast het vertellen van het verhaal werden aan de kinderen de prenten getoond die in het boek staan. Na het voorlezen werden stiften uitgedeeld en konden de kinderen een tekening maken op de ramen van de bieb.

Zaterdag 10 oktober is er tussen 11.00-15.00 uur een virtuele uitsmijter; reis terug in de tijd in de Volendamse Bibliotheek. Kinderen kunnen de prehistorie beleven in een Action Events Simulator (een soort Jurrasicpark dierentuin).