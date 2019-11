Voorstelling “De Racende Rechter” in de Petrusschool en Springplank

Dinsdag en woensdag vonden drie voorstellingen plaats van “De Racende Rechter” in de Sint Petrusschool. Dit is een theatervoorstelling van Held en Bloem producties. De Racende Rechter, de snelste rechter van het Noordelijk halfrond.

Dinsdag was het jeugdtheater “De Racende Rechter” in de Petrusschool. Om 10.30 uur voor de leerlingen van ’t Kofschip en de Petrusschool en 13.30 uur voor de Sint Petrusschool groep 8 en Jozefschool 7 en 8. Woensdagmorgen kon de Racende Rechter de voorstelling spelen voor de Blokwhere en ’t Kofschip en donderdag in de Spinmolen.

“De Racende Rechter” is een komische tragedie over keuzes maken en eerlijk zijn naar jezelf. De leerlingen leefden volop mee met de leerzame en inspirerende voorstelling waarin 5 rechtszaken super snel behandeld werden.