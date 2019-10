Voorstelling ‘Wat is er mis met mijn vis’

Door Marleen Kras, cultuurcoördinator van de SKOV, is in het kader van de culturele lessen op de Volendamse basisscholen de theatervoorstelling “Wat is er mis met mijn vis” geprogrammeerd.

Dinsdag 8 oktober was de eerste voorstelling van Theater Krijt in de gymzaal ’t Kofschip. In totaal op vier locaties wordt deze vermakelijke kindervoorstelling gespeeld door de twee acteurs. Op 15 oktober in de Spinmolen, 17 oktober de Petrusschool en vrijdag 18 oktober de laatste voorstelling in de J.F. Kennedyschool.

“Wat is er mis met mijn vis” duurt 45 minuten en de kleuters leven vol enthousiasme mee met dit stuk, waarin de acteurs verschillende maskers dragen. “Cultuur kleurt het leven” is er zo ook op de basisscholen voor de jongste jongens en meisjes.