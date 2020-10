Voorstelling “Werktuig” in vier basisscholen

In het kader van de culturele lessen op de basisscholen van de SKOV is door coördinator Marleen Kras de voorstelling “Werktuig” van het PNTheater gecontracteerd voor alle groepen 6, 7 en 8.

Het spits werd maandag afgebeten in de gymzaal van De Spinmolen, waar de twee acteurs deze voorstelling over ontdekken, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid opvoerden. Dinsdag waren er twee voorstellingen in de Petrusschool.

Donderdag in de Blokwhere (voor de leerlingen van de Blokwhere en ’t Kofschip) en vrijdag drie voorstellingen in de Nicolaasschool voor de J.F. Kennedy-, Nicolaas-, Vincentius- en Jozefschool. In totaal 574 jongens en meiden kunnen de voorstelling “Werktuig” bijwonen.