Politie geeft adviezen om autodiefstal te helpen voorkomen

‘Voorzorgsmaatregelen verstandig’

Helaas gaan autodieven niet voorbij aan Edam-Volendam. Onlangs stalen ze nog twee voertuigen. Deze stonden vlakbij de huizen van de eigenaren geparkeerd. De politie wil graag helpen om diefstal te voorkomen. Met enkele eenvoudig te gebruiken adviezen neemt de kans erop sterk af. Doelwitten zijn vaak auto’s met sleutels die deuren op afstand kunnen openen. Autodiefstallen komen in onze gemeente niet vaker voor dan op andere plaatsen. Toch raadt de politie burgers aan om verdachte personen in hun wijk bij haar te melden.

Door Laurens Tol





,,Het waren particulieren waarbij de diefstallen plaatsvonden”, vertelt wijkagent Pieter Loos. ,,Een auto stond op een oprit, de andere voor het huis van de eigenaar. In één nacht is dit gebeurd met allebei hetzelfde type voertuig: een Mazda CX5. Het venijn bij dit soort auto’s zit erin dat ze van een systeem gebruikmaken waarbij je geen sleutel nodig hebt. Je moet hem wel bij je hebben, maar je kunt daarmee de wagen openen zonder hem in het slot te doen. Helaas heeft het boevengilde middelen die die sleutels kunnen kopiëren. Ze kunnen het signaal doorsturen en op die manier het portier openen. En de auto starten en ermee wegrijden.”

De politie heeft verschillende adviezen om dergelijke autodiefstallen te voorkomen. Eén daarvan is om de sleutel in een speciaal daarvoor bestemd aluminium ‘koekblik’ te doen. Daarbij is het wel belangrijk dat de deksel ervan goed gesloten wordt. ,,Er zijn ook speciale hoezen die je om je sleutel kunt doen. Die zorgen ervoor dat het uitgestuurde signaal minder sterk wordt. Als je hem in je jaszak hebt en bij je auto staat, doet hij het nog wel. Maar op enkele meters afstand niet meer en dan kunnen de dieven het niet meer oppakken.”

Alleen hebben mensen vaak daarnaast nog een reservesleutel op een andere plek liggen. Het wordt nogal eens vergeten dat deze eveneens te lezen is. Verstandig is om die bij de andere sleutel in het blik te doen, volgens Pieter. Autodieven kunnen signalen opvangen door bijvoorbeeld langs huizen te lopen. Ze gebruiken daarvoor een apparaatje waarmee ze signalen kunnen traceren die sleutels versturen. De gestolen auto’s worden vaak niet meer teruggevonden. Ze gaan waarschijnlijk op transport naar het buitenland. Toch geeft Pieter aan dat aangifte doen in geval van diefstal zeker wel aan te raden is.

‘Je hoeft niet

terughoudend te

zijn om de politie

te bellen’

Hij heeft nog meer tips ter voorkoming. ,,Als je camera’s hebt, parkeer je auto dan in ieder geval daaronder. Daarbij schrikt ook licht bij het voertuig af. En stel je hebt twee auto’s, waarvan één met een soortgelijk systeem. Dan is het raadzaam om die zonder signaal versturende sleutel vóór die andere te parkeren op de oprit. Verder kun je overwegen om het systeem uit te laten zetten. Er zijn leveranciers die dat doen. Toch is dat systeem ook wel weer handig natuurlijk. Maar mocht je het niet gebruiken en hier bevreesd voor zijn, dan kun je erover nadenken.”

Het is volgens de wijkagent niet zo dat alleen Mazda’s met dit systeem gestolen worden. Het type CX5 is echter wel populair in Volendam en toevallig ook onder dieven. Auto’s die doelwit zijn, steelt men vaak vanaf opritten of van dichtbij woningen. Dieven kunnen dan goed het signaal onderscheppen. Daarom is het aan te raden om het voertuig iets verder van huis te parkeren. Dan is het vaak minder goed mogelijk om het sleutelsignaal te onderscheppen.

,,Iedereen die zo’n systeem heeft, doet er verstandig aan om voorzorgsmaatregelen te nemen. Wat we meestal zien, is dat de dieven van tevoren een voorverkenning doen. Achteraf zeggen mensen dan: ik heb wel wat afwijkende types in de straat gezien. Dus als je bijvoorbeeld personen ziet die huizen fotograferen of andere verdachte zaken, dan mag je direct de politie bellen. We zien nu vaak dat het wel wordt verteld in een buurtappgroep, maar men het niet aan ons doorgeeft. Als wij het te horen krijgen, dan kunnen we meteen actie ondernemen en die mensen zelf treffen. Je hoeft dus niet terughoudend te zijn om de politie te bellen.”