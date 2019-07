Vossenjacht van de J.F. Kennedyschool

In de laatste week van het schooljaar vinden er op de basisscholen veelal leuke en ontspannende activiteiten en ‘lessen’ plaats. Woensdagmorgen was er voor alle leerlingen van de J.F. Kennedyschool een Vossenjacht.

In de omgeving van de school op het Eerste Zand en in het Boelenspark, stonden een 35-tal “Vossen”. Veelal moeder waren opvallend verkleed en deze “Vossen” moesten de leerlingen opsporen.

Groepjes leerlingen liepen in het rond en geregeld kon men de vraag: “Bent u een vos?” horen. Bij elke “Vos” kregen de jongens en meisjes een kaartje met een nummer erop. Onderweg was er ook een “Vossenstop” waar bekertjes ranja werden uitgedeeld. Om 9.00 uur ging de Vossenjacht van start en om 11.00 uur was deze geslaagde activiteit weer afgelopen.