Alex Plat en Jari Vlak strijden tegen elkaar met Volendam en Emmen

Vrienden voor even vijanden

Vanaf hun prille jeugd maakten ze samen heel wat uurtjes (lol) op de plaatselijke grasveldjes en pleintjes, speelden ze dicht bij elkaar bij de RKAV en FC Volendam. Vorige week dinsdag (KNVB Beker) en komende vrijdag waren en zijn ze opeens elkaars tegenstander: Alex Plat en Jari Vlak (beiden 23). Laatstgenoemde verhuisde begin dit jaar naar FC Emmen, toen nog eredivisie spelend. ,,Vorige week dinsdag moesten we onszelf opstellen in de catacomben voor we het veld op gingen. Ging ik per ongeluk aan de kant staan waar Volendam altijd staat… Zei Robert Mühren: ‘Andere kant op, maat’. Tja, dat was zó vanzelfsprekend.”

Door Eddy Veerman

Jari Vlak (l) en Alex Plat, maatjes en vrijdag tegenstanders.





,,Het was erg raar, een gek gevoel om opeens tégen Volendam te moeten spelen”, vervolgt Jari. ,,Dat heeft niet alleen met Alex te maken. We kennen elkaar erg goed, dus ik kan tevoren wel zien welke kant hij op gaat draaien”, lachen ze allebei. ,,Maar er stonden veel meer jongens op het veld die tot voor kort teamgenoten van me waren.”

,,Toen ik het stadion binnenkwam, zag ik meteen de terreinmeester Piet Jonk en ook vrijwilligers als Jan Plat en Klaas Smit waren in de gang. Piet zei dat we die avond mochten winnen en dan Volendam komende vrijdag. Dat kan nog uitkomen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.” Alex knikt meteen: ,,Zeker wel.”

Jari: ,,Ik vond het wel erg leuk om weer terug te zijn. Volendam begon die wedstrijd veel beter. Wij hadden die zaterdag nog gespeeld en omdat onze trainer (Dick Lukkien, red.) ziek was, hadden wij geen tijd om Volendam te analyseren. We kregen er ook geen druk op in de eerste helft. Volendam maakte het goed groot en daardoor twijfelde ik of ik uit mijn positie moest lopen of niet. Ze kregen gelukkig maar één kans. In de rust konden we wat dingetjes aanpassen, waardoor het beter stond. Bovendien ging de topscorer van Volendam, Robert Mühren, er af en Boy Deul ook. Dat was wel lekker voor ons.”

Alex: ,,We moesten in de eerste helft al doorzetten, maar dan gingen we vaak weer terug. Wij bleven na rust te klein staan op het middenveld, waardoor zij gemakkelijker druk konden zetten. Bij ons werd het ook slordiger”, refereert hij aan de 0-3 nederlaag. Met een fantastische assist bereidde Jari de 0-1 voor.

Schrok

Terug naar januari, toen hij opeens de uitwijk maakte naar het hoge noorden. Alex: ,,Ik schrok best wel, toen hij me vertelde dat hij naar Emmen ging. We hebben veertien jaar samen gevoetbald. Ook met Joey Veerman en Marco Tol. Joey was al naar Heerenveen en Marco ging afgelopen zomer naar Cambuur, dus ik ben de enige nog van dat groepje. Maar we hebben nog een groepsapp samen, waar ook jongens als Jack Tuijp en Kees Kwakman nog in zitten.” Jari: ,,Ik woon in Emmen, maar als ik op Volendam ben, doen we nog een bakkie en dat is best nog regelmatig. En laatst toen de bekerloting kwam, zaten we ook bij elkaar.” Alex: ,,Als we bij elkaar komen, dan komt even voorbij hoe het met iedereen bij zijn club gaat.”

Dan komt er van alles ter sprake. Ook de gezondere voeding die de FC-spelers sinds een aantal maanden krijgen. ,,Dat was in het begin wel een dingetje. Maar het is goed geregeld, het eten is veel gezonder en goed voor het herstel. Het is nou gewoon lekker, terwijl ik in het begin er niet in mee wilde gaan. Ik houd niet zo van verandering”, glimlacht Alex. Jari: ,,Daar ligt Volendam wel mee vóór op meerdere clubs.”

Van elkaars wedstrijden bezoeken is het nog niet gekomen. Alex: ,,In dat eerste half jaar van Jari mocht er nog geen publiek bij en het is ook nog 300 kilometer weg, dus… En ik ben ook niet zo’n voetbalkijker, ik doe het liever zelf. Ik heb Joe en Heerenveen al wel in andere stadions gezien maar ik ben nog niet naar Heerenveen zelf geweest.”

Emmen leek zich te handhaven in de eredivisie, maar vloog er alsnog uit. ,,We zaten in zo’n flow, dachten dat we er niet meer uit zouden gaan. Verloren we tóch van NAC, waardoor degradatie een feit was. Zag je de voorzitter in tranen en de dag erna hadden we het afscheid met de groep, toen huilde de verzorger, dat was best heftig om te zien. Voor die mensen is de club Emmen álles. Voor mezelf waren het hectische maanden geweest, ook omdat ik naar Emmen was verhuisd. En ik had prachtige ervaringen op mogen doen, dat ik tegen clubs als Ajax en PSV had gespeeld. Ik ben daarna een maandje even niet met voetbal bezig geweest.”

Jari: ‘De buurjongetjes

in Emmen kloppen

vaak in het raam

en vragen of ik

mee kom voetballen’

,,Maar ik ben nog steeds blij dat ik de keuze heb gemaakt daar naar toe te gaan. Het is een stad, maar eigenlijk een soort dorp, een beetje net als hier. De buurjongetjes kloppen vaak in het raam en vragen of ik mee kom voetballen. Dat is natuurlijk leuk. Toen Jack Tuijp met ons mee ging voetballen en ik nog een jongetje was, dat vergeet ik ook niet meer. En ik hoor van de buurjongetjes dat ze ook een seizoenkaart hebben.”

,,Er gingen vervolgens zo’n twintig spelers weg. Dacht ik zelf ook van: misschien raak ik ook naar een nieuwe club. Het was een lastige keuze. Emmen heeft mij een kans gegeven in de eredivisie te spelen, wilde me graag houden, de trainer past bij me en er kwamen goede spelers bij, waarmee we mee kunnen doen om promotie. Daar is in geïnvesteerd. Ze wilden bovendien mijn contract openbreken, naar twee seizoenen vanaf afgelopen zomer plus een optie voor nog twee seizoenen. We hebben dus wel een hele nieuwe groep. Dat betekende ook dat we aan elkaar moesten wennen, maar we merken dat we steeds beter op elkaar ingespeeld raken.”

FC Volendam gaat na dertien wedstrijden aan kop. Alex: ,,Vorig seizoen speelden we vaak heel goed, kregen kansen en scoorden wat minder. Nu spelen we af en toe echt dramatisch; zoals vrijdag tegen Dordrecht ook en dan staan we bij rust tóch 2-1 voor. We scoren gemakkelijker. We moeten zorgen dat we Boy Deul en Gaetano Oristanio op betere posities in balbezit krijgen, dat zijn jongens die zo weg kunnen draaien en een actie kunnen maken. Ik ben niet het type die de actie moet gaan maken. Kom in mijn kracht in de opbouw. Als ze man op man staan op het middenveld, is het voor mij lastiger wegdraaien, zoals ik vrijdag soms twee man kort op me had. Maar je moet het positief zien. We spelen maar in fases van wedstrijden goed en staan toch bovenaan: het voetbal kan nog veel beter.”

Dynamiek

Dinsdag begonnen ze in de bekerwedstrijd niet tegenover elkaar. Alex: ,,Ik startte niet en daarover was ik enorm teleurgesteld. De trainer legde het daarna uit en begreep ik het wel. Je wilt gewoon áltijd spelen. Maar nu was vooraf al duidelijk dat Robert en Boy een helft zouden spelen, omdat we vijf wedstrijden in vijftien dagen moesten spelen. Dan moest ik in de tweede helft zorgen dat we druk bleven zetten. Dat lukte niet goed. Wij kunnen winst halen uit de dynamiek die ontstaat als we vaker met lopende mensen de diepte in te gaan, we hebben – te – veel spelers die graag de bal in de voeten hebben. Al krijg je de bal niet als diepgaande speler, dan ontstaat ergens anders weer ruimte voor andere spelers. Dat is bij ons nog een dingetje: dat we sneller moeten herkennen wat nodig is om de tegenstander op dát moment uit elkaar te spelen.”

Alex over Jari: ,,Hij heeft altijd een drive naar voren en is rustig aan de bal. Dat liet hij dinsdag ook zien. Hij speelt ook in een team waar hij echt in past. En ik had ‘m nog graag naast me gehad. Omdat we elkaar goed aanvoelen. Ik heb zeker wedstrijden van hem gezien in de eredivisie. Op een of andere manier heb je dan wat meer ruimte en tijd. Dat past meer bij Jari en ook bij mij. Op de zestien is het dan veel drukker, maar op het middenveld ligt meer ruimte.” Jari: ,,Terwijl in de eerste divisie is het óf de ploegen spelen met iedereen één-op-één, of de tegenstander zakt helemaal in.” Alex: ,,Wij geven ook volle bak druk, zodat tegenstanders niet aan voetballen toe komen. In januari van dit jaar speelden wij tegen nota bene PSV één van de beste wedstrijden. Die gaven wel druk, maar je had net wat meer ruimte en tijd en dan kunnen wij snel positiespel spelen. In de eerste divisie heb je er al vaak meteen eentje in je nek zitten. Maar áls je er dan doorheen komt, dan ben je er ook écht doorheen, terwijl je dan in de eredivisie nog steeds niet in overtal staat. En wij hebben met Robert en Daryl van Mieghem jongens die gemakkelijk een goal kunnen maken.”

Alex: ‘Joey zet

steevast in de

app dat hij inzet

op ‘Alex Plat scoren’’

Jari volgt de FC ook nog op de voet. ,,Alex is nog steeds dezelfde speler, pakt veel ballen af, ik merk dat hij nog meer gericht is op ‘naar voren’ en het belangrijker willen worden. Hij geeft meer assists. Voorheen dacht ‘Worst’: ik geef de bal wel aan Franco Antonucci. Als die er niet was, zag ik Alex steeds vaker het spel verleggen. Hij moet alleen nog vaker op doel schieten.” Alex: ,,Ik denk dan: hoe vaak gaat-ie er in als je van die afstand schiet?” Jari: ,,Hij zal er net invliegen, Worst.” Alex: ,,Tegen Jong AZ kwam ik twee keer in de positie.” Hij probeerde het twee keer met binnenkant voet, in plaats van de wreef. ,,Bij de eerste kwam ik niet uit met mijn passen, de tweede werd geblokt.” Hij wacht nog steeds op zijn eerste goal. Glimlachend: ,,Hij hangt al een tijdje in de lucht.”

Of er nog iets los gaat in de appgroep richting vrijdag? Jari: ,,Ik probeer nog even uit te vissen wie er rechtsback komt te spelen bij Volendam, nu Denso Kasius door een rode kaart ontbreekt.” Alex: ,,En Joey zet steevast in de app dat hij inzet op ‘Alex Plat scoren’… Dat is niet mijn taak, ik doe meer verdedigend. Maar het is wel lekker als je ook als verdedigende middenvelder vijf goals maakt.” Jari scoorde anderhalve week geleden, door goed door te lopen bij een rebound. Volgens beide zijn er meerdere clubs die het spannend kunnen maken in de eerste divisie. Alex: ,,Wij eerste en Emmen tweede aan het eind.” Jari: ,,Of andersom. Maar dat zou mooi zijn, samen promoveren.”

En dan? Het contract van Alex loopt af. ,,De onderhandelingen liggen al een tijdje stil. Ik weet nog niet wat ik wil, wel dat ik een stap omhoog wil maken. Het liefst met Volendam, dat zou ideaal zijn. Ik denk wel dat ik toe ben aan die stap omhoog. Hoewel ik mezelf bij lange na niet top vind spelen dit seizoen. Maar ik denk wel dat ik het niveau aankan.”

Prater

Vorig jaar december overkwam Alex en het gezin een groot drama, toen hij van het trainingsveld werd geroepen en bleek dat zijn vader was overleden. ,,Ik denk niet mijn mindere spel daarmee te maken heeft. Buiten het veld speelt het zeker wel een rol. In het veld is het van belang dat we goed positiespel spelen, dan ga ik daar in mee. Nu moet ik vaak de bal komen halen of ik krijg ballen in een rotsituatie, zodat je er niks mee kan. Dan kom ik niet in mijn kracht. Maar wij kunnen állemaal nog veel beter. Laatst tegen Jong AZ speelden we een half uur lang met energie naar voren en kwamen zij er niet uit. Daarna werden we wat passiever en worden de ruimtes groter en dan wordt het voor mij moeilijker. Als anderen verzuimen in hun taak, wil ik teveel gaan doen, loop ik uit mijn positie of loop mezelf kapot. Als je dan de bal krijgt, word je slordiger, omdat je op dat moment lager in je energie zit.”

Mijmerend: ,,Wat in december is gebeurd met mijn vader en in januari had mijn zus vervolgens een zware operatie, tja. Het ís. Ik ben niet zo’n prater. Het is verschrikkelijk en ik kan het niet veranderen. Als ik lekker aan het voetballen ben, dan laat ik het los. Maar wetend wat er is gebeurd in het gezin, blijf ik misschien liever nog een jaartje in Volendam. We hebben ook écht een leuk team. Maar we gaan zien wat straks de opties zijn.”

Voor de foto gaat de bal tussen de hoofden. Alex: ,,Als wij vrijdag winnen, staan we acht punten los van Emmen.” Jari: ,,Dat is een groot gat en dat mag niet gebeuren.” En als de bal vrijdag tussen beide valt. ,,Dan is er even geen vriendschap, even geen ontzag. Dan is het sorry, maar de bal is voor mij.”