Vrieskou zorgt voor mooie plaatjes

Rond de Kerstdagen werd onze gemeente in wintertooi gezet door de vrieskou. Dat leverde prachtige plaatjes op, op meerdere momenten van de dag. Fotografe Merith Leeflang ging al vroeg op pad, bij zonsopkomst, samen met haar dochters.

Het laagje wit op het gras deed ‘fris aanvoelen’, maar de blauwe lucht en de zon zorgden per uur voor meer verwarming. Daarna werd het enkele dagen grijs, maar de eerste mooie plaatjes van Koning Winter hebben we kunnen vangen.

Schaatsen op natuurijs was nog geen optie, zoals elders in Nederland, maar wie weet ligt dat nog in het verschiet.