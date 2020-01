Vrijdag de 100 meter proef schaatsen voor jeugd

De tweede seizoenshelft jeugdschaatsen van IJsclub Volendam is alweer in volle gang en zowel de kinderen als de trainers genieten met volle teugen. Afgelopen vrijdag zijn er door onze huisfotograaf Ger Scholten weer diverse foto’s genomen met enthousiaste en tevens glunderende kinderen.

Wat is het toch leuk om anderen zien te genieten. Aanstaande vrijdag alweer de 14e van 17 lessen, dan wordt ten behoeve van het diploma een 100 meter proef geschaatst. Bedoeling is dat de kinderen 100 meter schaatsen, waarna de tijd die daarover gedaan is, wordt genoteerd.

Als iedereen geweest is gaan de kinderen nog een keer 100 meter schaatsen. Het resultaat daarvan komt uiteindelijk ook op het diploma te staan.