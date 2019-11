Vrouwen van Sereen openen eigen uitvaartcentrum in Volendam

Vroeg of laat krijgt iedereen een keer met die ene zekerheid in het leven te maken; de dood. Sylvia van Leeuwen, eigenaresse van uitvaartonderneming Vrouwen van Sereen, heeft jaren na het overlijden van haar oma nog altijd een wrange nasmaak aan de ervaring overgehouden. ,,Het verzorgingshuis schakelde een uitvaartondernemer in waarmee zij blijkbaar een overeenkomst hadden. Er kwamen twee mannen binnen met een brancard, ze spraken geen woord tegen ons, namen het levenloze lichaam van mijn oma mee en ze vertrokken weer. Even later stapte er een mevrouw met twee grote koffers binnen, een soort van mobiel kantoor.”

Door Kevin Mooijer

Binnen anderhalf uur moesten Sylvia en haar familie de hele uitvaart regelen. ,,De rouwkaart, de kist, de rouwauto, de plechtigheid in het crematorium, de gewenste consumpties, waar, wat, wanneer, hoe, echt overal moesten we een klap op geven in die korte tijd. Ik dacht bij mezelf; ‘dit kan toch niet waar zijn.’ Maar ergens had ik ook een gevoel van ‘zo zal dit nu eenmaal wel gaan’. Wisten wij veel.”

Toch bleef het onbevredigende gevoel Sylvia achtervolgen. ,,Het was alsof ze gewoon productiewerk verrichtten,. Er was geen ruimte voor emotie, maar het ging wel om iemand van wie wij zielsveel hielden. Ik dacht ‘dit moet anders kunnen’.”

Jaren later opent Sylvia met haar uitvaartonderneming wegens uitbreiding de tweede locatie. Komende zaterdag is iedereen van harte welkom om tussen 14.00 en 17.00 uur, onder het genot van een hapje en een drankje, het indrukwekkende nieuwe pand aan de Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam te komen aanschouwen.

Vrij om zelf een uitvaart-onderneming te kiezen

,,Ik wilde dus natuurlijk niet altijd uitvaartbegeleidster worden”, lacht Sylvia. ,,Nadat ik mijn HBO haalde, ben ik mede-eigenaar geweest van Duin Administratiekantoor en ik had het daar geweldig naar mijn zin. Toch bleef ik in de avonduren vaak bezig met mezelf verdiepen in mogelijkheden en innovaties in de uitvaartwereld. Dat rare gevoel na de uitvaart van mijn oma - en later bij mijn opa waar het precies hetzelfde verliep - was ik nog niet kwijt. Op een gegeven moment zei mijn man dat ik ervoor moest gaan.”

,,Ik besloot mezelf in te schrijven voor de opleiding uitvaartbegeleidster en startte in januari 2010 op 35-jarige leeftijd.” In juni van datzelfde jaar schreef de Volendamse zich in bij de Kamer van Koophandel om een eigen onderneming te starten. ,,Het is mijn visie dat iedere uitvaart maatwerk moet zijn, maar om daarmee voet aan de grond te krijgen viel niet mee. Het blijkt dat veel mensen in de veronderstelling zijn dat ze van alles ‘moeten’.” Verschillende verzekeringsmaatschappijen proberen mensen een bepaalde richting in te sturen door suggesties te doen voor partijen waar zij een contract mee hebben. ‘Deze uitvaartonderneming moet je hebben’, naast een dikgedrukt telefoonnummer.

,,Een ander voorbeeld hiervan is het Begrafenisfonds van Volendam. Bijna alle inwoners van Volendam zijn hier van oudsher min of meer automatisch lid van geworden en hebben vanaf hun dopen betaald. Op een bepaald moment bleek er een tekort bij het Fonds om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen en heeft het bestuur van het Fonds besloten om het opgebouwde kapitaal van de meeste deelnemers over te dragen aan verzekeringsmaatschappij Aegon (is nu Ardanta). Dit bedrag van # 1.450 wordt uitgekeerd wanneer iemand komt te overlijden. Het misleidende is, is dat op de polis staat dat het overlijden moet worden gemeld bij het Begrafenisfonds / Nicodemus. In werkelijkheid is iedereen vrij om zelf te bepalen wie de uitvaart mag verzorgen en keert de polis ook uit als een andere uitvaartondernemer wordt gekozen. Dat men hierin keuzevrijheid heeft, blijkt niet voor iedereen duidelijk te zijn. Ik zou de mensen in onze gemeente graag oproepen om een kwartiertje de tijd te nemen om hun uitvaartverzekering te controleren. Pak de papieren er eens bij en kijk hoe je verzekerd bent en wat de voorwaarden zijn.”

,,Het beste is natuurlijk als je een geldbedrag uitgekeerd krijgt in plaats van dat je in diensten wordt gecompenseerd als het zover is. Wanneer je voor een geldbedrag verzekerd bent, wat in de meeste gevallen zo is, ben je altijd vrij om zelf te bepalen welke uitvaartonderneming je inschakelt en hoe jouw afscheid eruit ziet. Mocht je er niet uitkomen, geef ons dan een belletje en dan controleren wij het vrijblijvend voor je. Dat is een kleine moeite voor ons.”

Familiekamers

Ondanks dat Sylvia nooit de ambitie heeft gehad om van Vrouwen van Sereen een grote uitvaartonderneming te maken, groeit het bedrijf gestaag door. ,,Dit is eigenlijk vanzelf gegaan omdat we niet graag nee zeggen tegen mensen. Daarom openen we een tweede vestiging in de gemeente.”

De eerste vestiging aan de Voorhaven in Edam blijft in functie als familiekamer en bespreekruimte. ,,We zijn die ruimte gewoon ontgroeid. De familiekamer daar is bijna altijd bezet, waardoor we behoefte hadden aan uitbreiding. Nu hebben we aan de Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam de perfecte locatie gevonden. We krijgen er twee familiekamers en een grote uitvaartruimte bij. In totaal beschikken we vanaf 16 november dus over drie familieruimtes. Deze warme en sfeervolle ingerichte kamers hebben een opbaarkamer voor de overledene en een zitgedeelte waar de familie vaak nog even blijft tijdens een bezoek om een kopje te drinken.

,,We hebben geprobeerd om het huiselijk te maken.” Familiekamers zijn enorm in opkomst in de uitvaartwereld, waarin nog veel ruimte voor innovatie is. ,,Wanneer de gelegenheid er niet is om thuis opgebaard te worden – bijvoorbeeld wanneer iemand de laatste fase van het leven in een verzorgingshuis heeft gewoond – dan biedt een familiekamer uitkomst. De familie krijgt de sleutel van het pand en van hun familiekamer en is 24 uur per dag in de gelegenheid om de overledene te bezoeken.”

‘Afscheid nemen van

iemand die je lief is,

kun je nooit meer overdoen;

daarom ligt onze lat

altijd zo hoog’

,,Wij vinden dat de familie in die moeilijke tijd zelf de keuze moet hebben wanneer, hoe vaak, hoe lang en met wie ze de overledene willen bezoeken. Vandaar dat we dit initiatief gestart zijn.”

Sylvia heeft onlangs laten onderzoeken hoe mensen bij Vrouwen van Sereen als uitvaartbegeleider zijn uitgekomen. ,,Uit dat onderzoek bleek dat 87% van onze klanten door middel van mond tot mond reclame bij ons terecht zijn gekomen. Daar zijn we enorm trots op. Dan doe je blijkbaar iets goed.”

Doordat Vrouwen van Sereen iedere uitvaart blanco ingaat, is iedere opdracht weer maatwerk. ,,Sinds kort is het bijvoorbeeld ook mogelijk om in het Stolphoevekerkje de uitvaart te houden. Onlangs hebben we dat voor het eerst gedaan en het was prachtig, heel intiem. Zo zou ik het zelf ook wel willen; thuis of in een familiekamer opgebaard worden, de uitvaart in het Stolphoevekerkje en vervolgens kunnen mijn familie en vrienden nog een borrel op de dijk doen. Een waardig afscheid.”

Uiteraard bieden Vrouwen van Sereen ook de mogelijkheid om de uitvaart op één van hun locaties in Edam of Volendam te houden. ,,Daar hebben we meer dan genoeg ruimte voor. Alles is mogelijk bij ons. We nemen de tijd om alles rustig door te spreken met de familie. We komen iedere dag langs en leren de mensen echt kennen. Alleen zo kun je aan de verwachtingen voldoen. Met de rouwkaart beginnen we bijvoorbeeld altijd met een blanco papier. Wat vinden jullie mooi? Wat had de overledene graag gezien? Moet er een foto van diegene op te zien zijn? Moet er een dierbare hobby in verwerkt worden? Doordat iedere rouwkaart exclusief door één van onze designers wordt ontworpen, is iedere rouwkaart uniek. Daarom ben ik in dit vak gestapt. Maatwerk bieden omdat ieder mens uniek is. Afscheid nemen van iemand die je lief is, kun je nooit meer overdoen. Daarom ligt onze lat altijd zo hoog.”