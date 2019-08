Vrouwenquiz met 180 deelneemsters

Dinsdagavond was er geen man te bekennen in bar De Molen en Café De Dijk. De twee kroegen werden bevolkt door in totaal liefst 180 dames. Hier vond namelijk een Vrouwenquiz plaats, die door Kim Plat was opgezet. Zij werd hierbij geassisteerd door Mariska Tuijp (van YourTravel) en Roos Koning.