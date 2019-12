Vuurwerkverkoop in volle gang

Zaterdag was de eerste verkoopdag van vuurwerk. Meteen was het al erg druk bij de vier verkooppunten in Edam-Volendam. Zondag mocht er geen vuurwerk worden verkocht. Maandag en dinsdag zijn de laatste twee dagen dat er vuurwerk afgehaald kan worden.

In Edam is de vuurwerkverkoop bij Tuincentrum ’t Lokkemientje en bij Doe-het-zelf-zaak Multimate aan de Expeditiestraat. In Volendam bij Ton Koning Tweewielers aan de Julianaweg en bij de souvenirwinkel Jonk-Keizer aan de Haven.

Er is weer een groot aanbod aan knal- en siervuurwerk bij alle vier de verkooppunten. Op Oudejaarsdag is de verkoop nog tot en met ’s middags en dan kan het afsteken en knallen beginnen…..