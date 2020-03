Wandschildering in de slaapkamer

De woning van Theo en Margriet Kras op het Noordeinde (Gouwtje) wordt momenteel grondig verbouwd door Van Dijk Bouw. De verbouwing vordert gestaag en de berging en slaapkamer zijn inmiddels gereed gekomen.

Kleindochter Laura (van Marco en Rens Kras) blijkt heel creatief te zijn en maakt mooie wandschilderingen. Tijdens het Kunst Kijken in Volendam waren van haar ook schilderijen te zien tijdens de expositie in De Amvo.

In opdracht van Theo en Margriet heeft Laura Kras een fraaie muurschildering gemaakt in de slaapkamer. Omdat de scholen nu gesloten zijn had Laura er mooi de tijd voor. Vrijdag werd de laatste hand eraan gelegd. Het resultaat is verbluffend mooi geworden.