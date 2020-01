Wat gaan beurskoersen doen in 2020?

In mijn vorige column schreef ik waarom 2019 zo’n goed beursjaar was. In deze column bespreek ik de verwachtingen voor 2020.

De politieke risico’s die vorig jaar speelden, zijn dit jaar een stuk minder groot. Voorbeelden hiervan zijn het handelsconflict tussen de VS en China, de rellen in Hong Kong en onzekerheid rondom Brexit. We verwachten dat deze zaken in 2020 geen grote invloed zullen hebben op beurskoersen. Ook verwachten wij dat de spanningen in Iran geen grote gevolgen zullen hebben voor de financiële markten in 2020. Vergelijkbaar met de raketaanval in 2018 van de VS op Syrië, denken wij dat geen van de betrokken partijen uit is op een escalerend wapenconflict. Het is wel zo dat de Amerikaanse president Trump onverwachts uit de hoek kan komen. Dat is iets om rekening mee te houden.

Ook politieke onrust als gevolg van de impeachment procedure van Trump ligt niet in de lijn der verwachtingen. De kans dat president Trump daadwerkelijk wordt afgezet is klein. Hiervoor is namelijk een meerderheid van 2/3e nodig in de senaat, die voor meer dan 50% bestaat uit zijn eigen republikeinse partijgenoten.

Wij verwachten dat de wereldwijde economische groei positief blijft. De huidige werkloosheid is historisch laag en er worden – met name in de Verenigde Staten – nog steeds genoeg banen gecreëerd en mensen aangenomen. Het IMF verwacht voor 2020 een wereldwijde economische groei van 3,4%. Verder hanteren de belangrijkste centrale banken een ruim monetair beleid, waardoor het renteniveau laag is. In 2019 verlaagden zowel de ECB als de Amerikaanse Fed de beleidsrente. Als we de uitlatingen van de centrale bankiers mogen geloven, dan zal de rente ook in 2020 laag blijven. Dit is gunstig voor aandelen- en obligatiekoersen.

Mede dankzij de hierboven beschreven factoren verwachten analisten dat Amerikaanse en Europese bedrijfswinsten met ca. 8,5% zullen stijgen. Als dit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, is een logisch gevolg dat ook de aandelenkoersen van deze bedrijven stijgen. Ondanks de gemaakte inhaalslag van aandelenkoersen in 2019, verwachten wij dat er dus ook in 2020 nog genoeg ruimte is voor verdere koerswinsten.

